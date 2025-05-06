Самарская область зажгла новые Вечные огни в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы"

6 мая 2025 года в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" ПАО "Газпром" состоялось зажжение новых Вечных огней на Мемориалах Самарской области. Одновременно по всей стране было зажжено 80 Вечных огней Победы.

Команду на зажжение огней с центральной площадки торжества — мемориала "Журавли" в Санкт-Петербурге дал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. К участникам акции обратились заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Сергей Хомяков, генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Серей Густов.

В торжественном мероприятии на площадке части города Похвистнево — Красные Пески в Самарской области приняли участие генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара", "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский, глава г. Похвистнево Сергей Попов, ветераны ВОВ, участники СВО и их семьи, кадеты, волонтеры Победы, жители.

Частица пламени для зажжения Вечных огней в регионе доставлена с Вечного Огня у Горельефа Скорбящей Матери — Родине пл. Славы в г. Самара. Лампада для зажжения факелов была вручена участнику Великой Отечественной войны Николаю Семеновичу Веколову. Право зажечь огонь было предоставлено участнику специальной военной операции Александру Козлову и волонтеру Победы Арине Самариной.

"Вечный огонь — это память о людях, которые нам дали свободу. Каждый из нас преклоняется перед этим святым местом. Особенно трогает, когда перед Вечным огнем стоит несколько поколений — ветераны Великой Отечественной, участники СВО и правнуки победителей. В такие моменты особенно остро ощущаешь, насколько мы все вместе сильны, насколько мы мощны", — поделился глава г. Похвистнево.

"Мы гордимся тем, что выполняем почетную миссию и сохраняем историческую память, зажигая Вечные огни. В Самарской области "Газпром межрегионгаз Самара" безвозмездно поставлял газ на 26 мемориалов. Сегодня, в честь 80-летия Великой Победы, их станет больше 30. Зажжение проходит в разных районах губернии и будет продолжено", — рассказал Виктор Скуфинский.

Памятник в районе Красные пески г. Похвистнево построен в 1975 году к 30 годовщине Победы в ВОВ по инициативе местных жителей и депутатской группы в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. К работе по обустройству священного места с обелиском в рамках месячника по благоустройству были привлечены все жители, руководители предприятий и трудовые коллективы. Ветераны ВОВ войны приняли непосредственное участие в открытии мемориала в мае 1975 года.

Примечательно, что первый в стране газопровод "Бугуруслан — Похвистнево — Куйбышев", введенный в эксплуатацию в обстановке строжайшей секретности в сентябре 1943 года, строился на базе Похвистневских месторождений. Вместе с газопроводом в посёлке Красные Пески близ города Похвистнево была построена газокомпрессорная станция. На месте исторической газокомпрессорной станции установлен памятник — первый газокомпрессор "Кларк", открыт и действует музей.

Новый огонь Победы появился на интерактивной карте интернет-портала "Храним огонь Победы" (Вечныйогонь.рус).