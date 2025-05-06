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Общество

Самарская область зажгла новые Вечные огни в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 мая 2025 года в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" ПАО "Газпром" состоялось зажжение новых Вечных огней на Мемориалах Самарской области. Одновременно по всей стране было зажжено 80 Вечных огней Победы.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Команду на зажжение огней с центральной площадки торжества — мемориала "Журавли" в Санкт-Петербурге дал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. К участникам акции обратились заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Сергей Хомяков, генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Серей Густов.

В торжественном мероприятии на площадке части города Похвистнево — Красные Пески в Самарской области приняли участие генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара", "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский, глава г. Похвистнево Сергей Попов, ветераны ВОВ, участники СВО и их семьи, кадеты, волонтеры Победы, жители.

Частица пламени для зажжения Вечных огней в регионе доставлена с Вечного Огня у Горельефа Скорбящей Матери — Родине пл. Славы в г. Самара. Лампада для зажжения факелов была вручена участнику Великой Отечественной войны Николаю Семеновичу Веколову. Право зажечь огонь было предоставлено участнику специальной военной операции Александру Козлову и волонтеру Победы Арине Самариной.

"Вечный огонь — это память о людях, которые нам дали свободу. Каждый из нас преклоняется перед этим святым местом. Особенно трогает, когда перед Вечным огнем стоит несколько поколений — ветераны Великой Отечественной, участники СВО и правнуки победителей. В такие моменты особенно остро ощущаешь, насколько мы все вместе сильны, насколько мы мощны", — поделился глава г. Похвистнево.

"Мы гордимся тем, что выполняем почетную миссию и сохраняем историческую память, зажигая Вечные огни. В Самарской области "Газпром межрегионгаз Самара" безвозмездно поставлял газ на 26 мемориалов. Сегодня, в честь 80-летия Великой Победы, их станет больше 30. Зажжение проходит в разных районах губернии и будет продолжено", — рассказал Виктор Скуфинский.

Памятник в районе Красные пески г. Похвистнево построен в 1975 году к 30 годовщине Победы в ВОВ по инициативе местных жителей и депутатской группы в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. К работе по обустройству священного места с обелиском в рамках месячника по благоустройству были привлечены все жители, руководители предприятий и трудовые коллективы. Ветераны ВОВ войны приняли непосредственное участие в открытии мемориала в мае 1975 года.

Примечательно, что первый в стране газопровод "Бугуруслан — Похвистнево — Куйбышев", введенный в эксплуатацию в обстановке строжайшей секретности в сентябре 1943 года, строился на базе Похвистневских месторождений. Вместе с газопроводом в посёлке Красные Пески близ города Похвистнево была построена газокомпрессорная станция. На месте исторической газокомпрессорной станции установлен памятник — первый газокомпрессор "Кларк", открыт и действует музей.

Новый огонь Победы появился на интерактивной карте интернет-портала "Храним огонь Победы" (Вечныйогонь.рус).

По поручению Президента РФ Владимира Путина "Газпром" ведет масштабную работу по газификации мемориалов с Вечными огнями.
В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тысяч Вечных огней и Огней памяти.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО "Газпром" — Всероссийская акция "Храним огонь Победы", — по переводу более 120 мемориалов на сетевой природный газ.
Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения.

6 мая состоялась торжественная церемония одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.
Основным информационным ресурсом акции является интернет-портал "Храним огонь Победы" (Вечныйогонь.рус).

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Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

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Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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