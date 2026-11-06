ГТРК "Самара" стала центром Всероссийского телемарафона "Гордимся великой Россией"

3 ноября ГТРК "Самара" стала объединяющим центром Всероссийского мультимедийного телемарафона "Гордимся великой Россией", приуроченного ко Дню народного единства и Году единства народов России. Масштабный проект объединил региональные филиалы ВГТРК и позволил миллионам зрителей совершить уникальное путешествие по необъятным просторам нашей Родины.
Восемь округов - одна большая страна
Журналисты региональных телерадиокомпаний подготовили сотни материалов о богатейшей истории нашей страны. Главными героями марафона стали люди. Те, кто бережно хранит наследие предков, развивает родные города и села, совершает открытия, воспитывает новые поколения и своим ежедневным трудом создает будущее России.
Зрители побывали в суровой тундре Корякии, где оленеводство остается не просто промыслом, а неотъемлемой частью жизни коренных народов. Заглянули в русское подворье Оренбуржья - там мастерицы продолжают создавать традиционных обрядовых кукол, каждая из которых хранит частицу народной мудрости. Вместе с журналистами совершили восхождение к буддийским святыням Калмыкии, познакомились с обычаями народов Северного Кавказа, стали гостями черкесской семьи на трогательном празднике первого шага ребенка.
Самара - объединяющий центр федерального проекта
Особая миссия в организации и проведении Всероссийского телемарафона была доверена ГТРК "Самара". Именно самарская студия стала центральной площадкой масштабного мультимедийного события, связавшего в едином эфире восемь федеральных округов и десятки регионов - от Дальнего Востока до Калиниграда, от северных рубежей до южных морей.
Здесь был дан торжественный старт 16-часовому марафону. Отсюда на протяжении всего дня выстраивалась общая телевизионная история, объединившая материалы региональных филиалов ВГТРК в масштабное повествование о стране и ее людях.
"Объединить в 16-часовом эфире восемь федеральных округов - масштабная организационная и техническая задача. Для ГТРК "Самара" большая честь - вновь стать центральной площадкой всероссийского проекта и продемонстрировать профессиональные возможности нашей команды", - отметила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.
Настоящей эмоциональной кульминацией 16-часового телевизионного путешествия стало общее исполнение Государственного гимна Российской Федерации. Все народы нашей великой страны объединилось в едином звучании могучего, непобедимого, доброго хора, в котором важен каждый голос.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...