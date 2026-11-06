ГТРК "Самара" стала центром Всероссийского телемарафона "Гордимся великой Россией"

3 ноября ГТРК "Самара" стала объединяющим центром Всероссийского мультимедийного телемарафона "Гордимся великой Россией", приуроченного ко Дню народного единства и Году единства народов России. Масштабный проект объединил региональные филиалы ВГТРК и позволил миллионам зрителей совершить уникальное путешествие по необъятным просторам нашей Родины.

Восемь округов - одна большая страна

Журналисты региональных телерадиокомпаний подготовили сотни материалов о богатейшей истории нашей страны. Главными героями марафона стали люди. Те, кто бережно хранит наследие предков, развивает родные города и села, совершает открытия, воспитывает новые поколения и своим ежедневным трудом создает будущее России.

Зрители побывали в суровой тундре Корякии, где оленеводство остается не просто промыслом, а неотъемлемой частью жизни коренных народов. Заглянули в русское подворье Оренбуржья - там мастерицы продолжают создавать традиционных обрядовых кукол, каждая из которых хранит частицу народной мудрости. Вместе с журналистами совершили восхождение к буддийским святыням Калмыкии, познакомились с обычаями народов Северного Кавказа, стали гостями черкесской семьи на трогательном празднике первого шага ребенка.

Самара - объединяющий центр федерального проекта

Особая миссия в организации и проведении Всероссийского телемарафона была доверена ГТРК "Самара". Именно самарская студия стала центральной площадкой масштабного мультимедийного события, связавшего в едином эфире восемь федеральных округов и десятки регионов - от Дальнего Востока до Калиниграда, от северных рубежей до южных морей.

Здесь был дан торжественный старт 16-часовому марафону. Отсюда на протяжении всего дня выстраивалась общая телевизионная история, объединившая материалы региональных филиалов ВГТРК в масштабное повествование о стране и ее людях.

"Объединить в 16-часовом эфире восемь федеральных округов - масштабная организационная и техническая задача. Для ГТРК "Самара" большая честь - вновь стать центральной площадкой всероссийского проекта и продемонстрировать профессиональные возможности нашей команды", - отметила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Настоящей эмоциональной кульминацией 16-часового телевизионного путешествия стало общее исполнение Государственного гимна Российской Федерации. Все народы нашей великой страны объединилось в едином звучании могучего, непобедимого, доброго хора, в котором важен каждый голос.