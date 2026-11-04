Самарские школьники и студенты стали победителями и призерами чемпионата "Абилимпикс"

Самарские школьники и студенты стали победителями и призерами национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс", сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

"900 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья со всей страны собрались в Москве. В их числе — 14 наших представителей", — уточнил губернатор.

Виталий Маркелов, студент Тольяттинского политехнического колледжа, завоевал золото в компетенции "Кузовной ремонт".

Ренат Барков из самарской школы-интерната № 4 стал серебряным призером в компетенции "Клининг" среди юниоров.

Еще четверо конкурсантов получили бронзовые медали:

Дамир Васильев из тольяттинской школы № 3 — в компетенции "Кузовной ремонт" среди юниоров;

Матвей Кирдянов (школа-интернат № 5 Тольятти) — "Столярное дело" среди юниоров;

Тимофей Ламин, обучающийся Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е. В. Золотухина, — "Сварочные технологии;

Руслан Вадченко из Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова — "Клининг".

Чемпионат проводился в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".