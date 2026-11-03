Фонд "Защитники Отечества", ветераны СВО и члены семей героев присоединились к акции "Пирог на четвертое"

Ветераны СВО, члены семей участников спецоперации и сотрудники Государственного фонда "Защитники Отечества" приняли участие в акции "Пирог на четвертое", приуроченной ко Дню народного единства - 4 ноября.
"Всероссийская акция "Пирог на четвертое" проводится уже второй год в День народного единства. Этот праздник напоминает о наших общих ценностях, многовековой культуре, традициях и любви к Родине, а инициатива - еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу. Именно из таких простых, искренних встреч и складывается чувство единства и сопричастности", - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
В рамках акции ветераны СВО, члены их семей, а также сотрудники филиалов Государственного фонда "Защитники Отечества" по всей стране провели совместные мероприятия, на которых поделились секретами приготовления национальных блюд и семейными рецептами, продегустировали пироги, которые приготовили во время мастер-классов.
Кроме того, участники акции "Пирог на четвертое" провели флешмоб - разместили свои фото и видео с мероприятий на ресурсах региональных филиалов в Интернете с хештегами #ПирогНаЧетвертое и #ЗащитникиОтечества, а также с номером региона.
В преддверии Дня народного единства Самарская область превратилась в огромную сцену: творческие коллективы из муниципальных районов, представляющие разные народности, подготовили яркую программу. Гости праздника отведали ароматных пирогов и прикоснулись к живым традициям народов губернии.
Так, Тамара Львова, мать участника СВО из Шигонского района, рассказала, как угощала гостей традиционным чувашским пирогом. Она руководит Домом культуры в с. Байдеряково Шигонского района Самарской области, организует культурно-массовые мероприятия с участием членов семей погибших и без вести пропавших участников СВО, ведет патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения. Тамара Львова участвовала во Всероссийском фестивале Приволжского федерального округа "Женское сердце России". Отдельное направление ее деятельности - увековечение памяти. В своих проектах она сохраняет память о сыне, героически погибшем 1 июня 2022 года. Ее работа сочетает культурную традицию, гражданскую ответственность и личную память.
В продолжение темы сохранения культурной преемственности и гражданской ответственности следует отметить подготовку к акции "Пирог на четвертое" от семьи Андреевых из Исаклинского района и их близких. Семья Андреевых представляет пятое поколение, непрерывно проживающее на родной земле, которая по праву служит местом силы их рода. Согласно подробному рецепту, которым поделились в Усадьбе Андреевых, хлебную закваску ставили на шишках хмеля с добавлением веточки тысячелистника, а тесто замешивали по бабушкиному рецепту, передающемуся из поколения в поколение. Затем пирог украшали узорами из раскатанных шариков и отправляли в русскую печь с крестным знамением и хорошим настроением. Сын Иван Андреев - ветеран СВО - остается надежной опорой для близких: он приезжает к родным, заботится о семье. Иван рассказал, как создавалась русская печь. Именно она в усадьбе Андреевых рассматривается не только как хозяйственный объект, но и как элемент культурной преемственности: в ней по семейному рецепту выпекают пироги, что символически связывает поколения и подтверждает бережное отношение семьи к традициям.
В 2025 г. участниками акции стали тысячи россиян из разных уголков страны, а проект стал победителем V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета в номинации "Социальная интернет-акция". Организатором выступает сообщество выпускников федеральной образовательной программы "Мастерская новых медиа".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...