Фонд "Защитники Отечества", ветераны СВО и члены семей героев присоединились к акции "Пирог на четвертое"

Ветераны СВО, члены семей участников спецоперации и сотрудники Государственного фонда "Защитники Отечества" приняли участие в акции "Пирог на четвертое", приуроченной ко Дню народного единства - 4 ноября.

"Всероссийская акция "Пирог на четвертое" проводится уже второй год в День народного единства. Этот праздник напоминает о наших общих ценностях, многовековой культуре, традициях и любви к Родине, а инициатива - еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу. Именно из таких простых, искренних встреч и складывается чувство единства и сопричастности", - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

В рамках акции ветераны СВО, члены их семей, а также сотрудники филиалов Государственного фонда "Защитники Отечества" по всей стране провели совместные мероприятия, на которых поделились секретами приготовления национальных блюд и семейными рецептами, продегустировали пироги, которые приготовили во время мастер-классов.

Кроме того, участники акции "Пирог на четвертое" провели флешмоб - разместили свои фото и видео с мероприятий на ресурсах региональных филиалов в Интернете с хештегами #ПирогНаЧетвертое и #ЗащитникиОтечества, а также с номером региона.

В преддверии Дня народного единства Самарская область превратилась в огромную сцену: творческие коллективы из муниципальных районов, представляющие разные народности, подготовили яркую программу. Гости праздника отведали ароматных пирогов и прикоснулись к живым традициям народов губернии.

Так, Тамара Львова, мать участника СВО из Шигонского района, рассказала, как угощала гостей традиционным чувашским пирогом. Она руководит Домом культуры в с. Байдеряково Шигонского района Самарской области, организует культурно-массовые мероприятия с участием членов семей погибших и без вести пропавших участников СВО, ведет патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения. Тамара Львова участвовала во Всероссийском фестивале Приволжского федерального округа "Женское сердце России". Отдельное направление ее деятельности - увековечение памяти. В своих проектах она сохраняет память о сыне, героически погибшем 1 июня 2022 года. Ее работа сочетает культурную традицию, гражданскую ответственность и личную память.

В продолжение темы сохранения культурной преемственности и гражданской ответственности следует отметить подготовку к акции "Пирог на четвертое" от семьи Андреевых из Исаклинского района и их близких. Семья Андреевых представляет пятое поколение, непрерывно проживающее на родной земле, которая по праву служит местом силы их рода. Согласно подробному рецепту, которым поделились в Усадьбе Андреевых, хлебную закваску ставили на шишках хмеля с добавлением веточки тысячелистника, а тесто замешивали по бабушкиному рецепту, передающемуся из поколения в поколение. Затем пирог украшали узорами из раскатанных шариков и отправляли в русскую печь с крестным знамением и хорошим настроением. Сын Иван Андреев - ветеран СВО - остается надежной опорой для близких: он приезжает к родным, заботится о семье. Иван рассказал, как создавалась русская печь. Именно она в усадьбе Андреевых рассматривается не только как хозяйственный объект, но и как элемент культурной преемственности: в ней по семейному рецепту выпекают пироги, что символически связывает поколения и подтверждает бережное отношение семьи к традициям.

В 2025 г. участниками акции стали тысячи россиян из разных уголков страны, а проект стал победителем V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета в номинации "Социальная интернет-акция". Организатором выступает сообщество выпускников федеральной образовательной программы "Мастерская новых медиа".