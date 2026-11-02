В Самаре временно ограничат движение транспорта на участке дороги к кладбищу "Лесное"

В среду, 4 ноября, с 08:00 до 14:00 в Самаре временно ограничат движение транспорта, включая СИМ, на участке дороги к кладбищу "Лесное", сообщает мэрия города. Ограничения связаны с проведением легкоатлетического забега "В беге мы едины", посвященного Дню народного единства.

Проезд будет закрыт от лыжной базы спортивной школы "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное". На этом участке также запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения не затронут спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Общественный транспорт здесь не ходит.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом временных ограничений.

Забег "В беге мы едины" завершит сезон легкоатлетических стартов в Самаре. Программа мероприятия и информация о регистрации доступны на официальном сайте администрации города.