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Общество

В Самаре временно ограничат движение транспорта на участке дороги к кладбищу "Лесное"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 ноября, с 08:00 до 14:00 в Самаре временно ограничат движение транспорта, включая СИМ, на участке дороги к кладбищу "Лесное", сообщает мэрия города. Ограничения связаны с проведением легкоатлетического забега "В беге мы едины", посвященного Дню народного единства.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Проезд будет закрыт от лыжной базы спортивной школы "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное". На этом участке также запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения не затронут спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Общественный транспорт здесь не ходит.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом временных ограничений.

Забег "В беге мы едины" завершит сезон легкоатлетических стартов в Самаре. Программа мероприятия и информация о регистрации доступны на официальном сайте администрации города.

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