Министерство туризма Самарской области запускает конкурс "Лидеры цифровой трансформации туризма Самарской области"

В регионе стартует конкурс "Лидеры цифровой трансформации туризма Самарской области". Участвуют автоматически все коллективные средства размещения Самарской области, которые заселяют гостей с использованием "Цифрового ID" в национальном мессенджере МАХ. Заявки подавать не нужно.
Сроки проведения конкурса с 1 ноября 2026 г. по 15 января 2027 года. Подведение итогов: до 31 января 2027 года.
Основной критерий оценки — количество гостей, которые выбрали "Цифровой ID" при заселении вместо бумажного паспорта.
Конкурс пройдет в двух номинациях:
Объекты с номерным фондом более 50 номеров.
Объекты с номерным фондом до 50 номеров.
В каждой категории жюри определит по три победителя.
Подробные условия конкурса — на сайте.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....