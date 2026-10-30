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Туризм Общество

Министерство туризма Самарской области запускает конкурс "Лидеры цифровой трансформации туризма Самарской области"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе стартует конкурс "Лидеры цифровой трансформации туризма Самарской области". Участвуют автоматически все коллективные средства размещения Самарской области, которые заселяют гостей с использованием "Цифрового ID" в национальном мессенджере МАХ. Заявки подавать не нужно.

Сроки проведения конкурса с 1 ноября 2026 г. по 15 января 2027 года. Подведение итогов: до 31 января 2027 года.

Основной критерий оценки — количество гостей, которые выбрали "Цифровой ID" при заселении вместо бумажного паспорта.

Конкурс пройдет в двух номинациях:
Объекты с номерным фондом более 50 номеров.
Объекты с номерным фондом до 50 номеров.

В каждой категории жюри определит по три победителя.

Подробные условия конкурса — на сайте.

 

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