У самарцев есть возможность побывать на астрофестивале "Персеиды"

В субботу, 8 августа, Самарский Клуб Любителей Астрономии "АстроСамара" организует астрономический фестиваль "Персеиды". Мероприятие пройдет на Зеленой горе рядом с Елховкой и будет посвящено августовскому метеорному потоку Персеиды.
Дневная часть фестиваля начнется с увлекательных наблюдений за Солнцем через специальные телескопы и исследований в микроскопы. После этого участников ждет увлекательный космический квиз с ценными призами.
С наступлением темноты гостей ожидает познавательная лекция "Как устроена Вселенная", после которой все вместе примут участие в необычном флешмобе "Свети как звезда".
Ночная программа включает в себя:
Наблюдения через телескопы двойных и кратных звезд, звездных скоплений, туманностей и галактик
Мастер-классы по изучению созвездий
Обучение астрофотографии с демонстрацией техники лайвстекинга
Наблюдения через мощный бинокулярный телескоп
У участников будет возможность увидеть парад планет: Нептун, Сатурн, Луну, Уран и Марс (при благоприятных условиях также можно будет рассмотреть Меркурий и Юпитер).
Все наблюдения будут сопровождаться проекцией изображений на экран в режиме реального времени. Фестиваль завершится с рассветом, подарив участникам незабываемые впечатления от встречи с тайнами космоса.
Участие платное.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
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