Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне

Делегация Самарской области во главе с министром туризма региона Екатериной Матвеевой принимает участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!".

Международный туристический форум "Путешествуй!" — ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба и основная площадка, объединяющая профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников. Проведение форума вносит вклад в достижение ключевых целей и задач, поставленных в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Стенд Самарской области посетила председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

"Мы обсудили предложения летнего отдыха в Самарской области, а также детали реализации федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" на территории нашего региона", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Самарская область в этом году стала 33-м регионом России, где Фонд при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации совместно с правительством Самарской области будет реализовывать этот проект.

Проект "Императорский маршрут" реализуется с 2017 г. и объединяет в себе не только культурно-познавательный туризм, но и сохранение исторического наследия. Он включает в себя места памяти, официальные визиты и паломничества, связанные с Императорским Домом Романовых.

В Самарской области множество объектов, которые могут стать частью этого маршрута, включая Вознесенский собор, Струковский сад и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Эти места хранят память о визитах представителей императорской семьи и их вкладе в развитие нашего региона.

"Участие в "Императорском маршруте" позволит нам не только сохранить наше прошлое, но и создать новые возможности для будущего. Это развитие туризма, создание новых экскурсионных программ, привлечение гостей из других регионов и стран. Но главное — это эффективный инструмент патриотического воспитания наших детей и молодежи, популяризации отечественной истории", — добавила Екатерина Матвеева.