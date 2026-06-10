16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне Авито: жители ПФО считают аптечку самой необходимой вещью в дороге Весной туристы чаще путешествовали в регионы Поволжья Самарская область будет представлена на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" Волжский район представили на фестивале-выставке "Тур Притяжение-2026"

Туризм Общество

Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Делегация Самарской области во главе с министром туризма региона Екатериной Матвеевой принимает участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!".

Фото: министерство туризма Самарской области

Международный туристический форум "Путешествуй!" — ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба и основная площадка, объединяющая профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников. Проведение форума вносит вклад в достижение ключевых целей и задач, поставленных в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Стенд Самарской области посетила председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

"Мы обсудили предложения летнего отдыха в Самарской области, а также детали реализации федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" на территории нашего региона", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Самарская область в этом году стала 33-м регионом России, где Фонд при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации совместно с правительством Самарской области будет реализовывать этот проект.

Проект "Императорский маршрут" реализуется с 2017 г. и объединяет в себе не только культурно-познавательный туризм, но и сохранение исторического наследия. Он включает в себя места памяти, официальные визиты и паломничества, связанные с Императорским Домом Романовых.

В Самарской области множество объектов, которые могут стать частью этого маршрута, включая Вознесенский собор, Струковский сад и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Эти места хранят память о визитах представителей императорской семьи и их вкладе в развитие нашего региона.

"Участие в "Императорском маршруте" позволит нам не только сохранить наше прошлое, но и создать новые возможности для будущего. Это развитие туризма, создание новых экскурсионных программ, привлечение гостей из других регионов и стран. Но главное — это эффективный инструмент патриотического воспитания наших детей и молодежи, популяризации отечественной истории", — добавила Екатерина Матвеева. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5