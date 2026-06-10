Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне

Делегация Самарской области во главе с министром туризма региона Екатериной Матвеевой принимает участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!".
Международный туристический форум "Путешествуй!" — ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба и основная площадка, объединяющая профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников. Проведение форума вносит вклад в достижение ключевых целей и задач, поставленных в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Стенд Самарской области посетила председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
"Мы обсудили предложения летнего отдыха в Самарской области, а также детали реализации федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" на территории нашего региона", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Самарская область в этом году стала 33-м регионом России, где Фонд при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации совместно с правительством Самарской области будет реализовывать этот проект.
Проект "Императорский маршрут" реализуется с 2017 г. и объединяет в себе не только культурно-познавательный туризм, но и сохранение исторического наследия. Он включает в себя места памяти, официальные визиты и паломничества, связанные с Императорским Домом Романовых.
В Самарской области множество объектов, которые могут стать частью этого маршрута, включая Вознесенский собор, Струковский сад и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Эти места хранят память о визитах представителей императорской семьи и их вкладе в развитие нашего региона.
"Участие в "Императорском маршруте" позволит нам не только сохранить наше прошлое, но и создать новые возможности для будущего. Это развитие туризма, создание новых экскурсионных программ, привлечение гостей из других регионов и стран. Но главное — это эффективный инструмент патриотического воспитания наших детей и молодежи, популяризации отечественной истории", — добавила Екатерина Матвеева.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....