Весной туристы чаще путешествовали в регионы Поволжья

Эксперты ВТБ и сервиса для организации путешествий OneTwoTrip выяснили, что этой весной туристы стали чаще выбирать короткие поездки и активнее интересоваться некурортными регионами. При средней длительности путешествия в два дня и умеренном росте средней стоимости проживания аналитики фиксируют перераспределение спроса: при неизменных городах-лидерах заметно растет популярность регионов Поволжья и Урала для путешествий.

По данным сервиса, весной 2026 года средняя стоимость проживания за одну ночь в российских отелях составила 7,7 тыс. рублей.

Топ-5 самых популярных регионов весны 2026 года:

Санкт-Петербург - доля отельных заказов составила 15,6% от всех регионов,

Краснодарский край - 11,9%,

Республика Татарстан - 4,8%,

Московская область - 4,6%,

Свердловская область - 3,4%.

Лидеры списка остаются неизменными, однако внутри топ-5 заметно смещение интереса туристов в сторону некурортных направлений.

Аналитики OneTwoTrip также выделили регионы, показавшие наибольший рост популярности у туристов в 2026 году по сравнению с весной 2025-го:

Самарская область: рост доли на 45,9%,

Ханты-Мансийский АО: рост на 45,7%,

Удмуртская Республика: рост на 44,0%,

Оренбургская область: рост на 40,0%,

Астраханская и Ульяновская области делят пятое место с ростом на 35,0% каждая

Траты в регионах-лидерах весны

По данным ВТБ, этой весной траты на отели, билеты и развлечения в регионах, куда чаще всего путешествовали весной, выросли незначительно - всего на 3%, а число оплат осталось на прежних значениях.

Самую большую сумму на отели россияне потратили в Москве и Московской области - 1,5 млрд рублей, Краснодарском крае - 881 млн рублей, Санкт-Петербурге - 710 млн рублей и Татарстане - 137 млн рублей.

В путешествиях россияне активно посещали парки развлечений, театры и рестораны. Так, больше всего трат в парках развлечений зафиксировано в Москве и Московской области (871 млн рублей), Санкт-Петербурге (186 млн рублей) и Краснодарском крае (133 млн рублей). Лидерами по тратам в кафе и ресторанах традиционно остаются Москва и Московская область (29 млрд рублей), а также Санкт-Петербург (8 млрд рублей).

Если смотреть на средний чек, то наибольший прирост чека при покупке авиабилетов - в Татарстане (средний чек составил 16,3 тыс. рублей), ж/д билетов - в Ульяновской области (4,1 тыс. рублей), бронировании отелей - Оренбургской области (4,8 тыс. рублей), в парках развлечений - в Удмуртии (1,1 тыс. рублей), в кафе и ресторанах - в Ульяновской области (457 рублей).