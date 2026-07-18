"Акрон" в товарищеском матче уступил "Динамо"

В субботу, 18 июля, "Акрон" в товарищеском матче уступил московскому "Динамо", сообщает championat.com. Встреча прошла в закрытом формате и закончилась победой столичного клуба со счетом 1:0.

По результатам сезона-2025/2026 "Динамо" набрало 45 очков и заняло седьмое место в Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре нового сезона московский клуб сыграет с "Крыльями Советов" 25 июля.

"Акрон", набравший 27 очков, занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. По сумме двух стыковых матчей он обыграл "Ротор" со счетом 2:1 и остался в высшем дивизионе страны. В 1-м туре сезона-2026/2027 "Акрон" встретится с санкт-петербургским "Зенитом" 25 июля.