"Акрон" в товарищеском матче уступил "Динамо"

В субботу, 18 июля, "Акрон" в товарищеском матче уступил московскому "Динамо", сообщает championat.com. Встреча прошла в закрытом формате и закончилась победой столичного клуба со счетом 1:0.
По результатам сезона-2025/2026 "Динамо" набрало 45 очков и заняло седьмое место в Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре нового сезона московский клуб сыграет с "Крыльями Советов" 25 июля.
"Акрон", набравший 27 очков, занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. По сумме двух стыковых матчей он обыграл "Ротор" со счетом 2:1 и остался в высшем дивизионе страны. В 1-м туре сезона-2026/2027 "Акрон" встретится с санкт-петербургским "Зенитом" 25 июля.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.