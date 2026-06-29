"Крылья Советов" добились запрета на трансферы для "Сочи"

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров по заявлению "Крыльев Советов" наложила на ФК "Сочи" запрет на регистрацию новых игроков.
Как сообщает сайт РФС, такое решение принято из-за задолженности по контракту о переходе Александра Солдатенкова. "Сочи" не сможет приобретать игроков пока не погасит долг и не выплатит пени.
Напомним, Александр Солдатенков перешел в "Сочи" в сентябре 2025 года.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.