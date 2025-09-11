Защитник "Крыльев" Александр Солдатенков переходит в "Сочи"

Игрок "Крыльев Советов", 28-летний защитник Александр Солдатенков продолжит карьеру в "Сочи", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Александр пополнил состав "Крыльев" летом 2020 года и за пять лет стал одним из лидеров команды. В его активе 162 матча, что является лучшим результатом среди всех действующих игроков "Крыльев" в российский период, а также 5 голов и 6 результативных передач. В нынешнем сезоне он провел 8 игр и отметился одной голевой передачей.
Выступая за "Крылья", Солдатенков получил вызов в сборную России и дебютировал в ее составе.
Вместе с самарской командой он становился финалистом Кубка России и победителем ФНЛ 2020/21.
