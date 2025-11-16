16+
Футбол Спорт

"Крылья Советов" и брестское "Динамо" повторили счет 2020 года — 1:1

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 16 ноября, в Бресте в рамках FONBET DERBY самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с местным "Динамо" — 1:1.

Команды встречались всего лишь раз в феврале 2020 г., подопечные Миодрага Божовича сыграли с "Динамо" вничью — 1:1. У самарцев отличился хорватский нападающий Деян Радонич.

Счет был открыт под конец первого тайма, Рахманович прострелил с левого края штрафной и с рикошетом от Ивана Коновалова мяч залетел в ворота Каратая — 0:1.

После перерыва Магомед Адиев сделал семь замен, вышли: Фролов, Лепский, Витюгов, Марин, Ахметов, Олейников и Игнатенко. Хозяева отыгрались на 70 минуте с передачи, Мартынова забил Корцев, тем самым поставив точку в игре — 1:1.

Зелено-бело-синие продлили безвыигрышную серию, которая тянется от 4 октября (поражение от "Рубина" — 2:0).

Заключительный домашний матч самарцы проведут 23 ноября против "Ростова".

