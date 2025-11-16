"Крылья Советов" и брестское "Динамо" повторили счет 2020 года — 1:1

В воскресенье, 16 ноября, в Бресте в рамках FONBET DERBY самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с местным "Динамо" — 1:1.
Команды встречались всего лишь раз в феврале 2020 г., подопечные Миодрага Божовича сыграли с "Динамо" вничью — 1:1. У самарцев отличился хорватский нападающий Деян Радонич.
Счет был открыт под конец первого тайма, Рахманович прострелил с левого края штрафной и с рикошетом от Ивана Коновалова мяч залетел в ворота Каратая — 0:1.
После перерыва Магомед Адиев сделал семь замен, вышли: Фролов, Лепский, Витюгов, Марин, Ахметов, Олейников и Игнатенко. Хозяева отыгрались на 70 минуте с передачи, Мартынова забил Корцев, тем самым поставив точку в игре — 1:1.
Зелено-бело-синие продлили безвыигрышную серию, которая тянется от 4 октября (поражение от "Рубина" — 2:0).
Заключительный домашний матч самарцы проведут 23 ноября против "Ростова".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.