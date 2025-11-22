Виталий Гудиев: "Забили два гола и появилась уверенность, что можно не отпускать этот матч и дожать до победы"

После победы с "Сочи" (3:2) вратарь "Акрона" Виталий Гудиев поделился эмоциями от игры и от гола Пестрякова, а также прокомментировал пребывание в сборной России.

— Потрясающие эмоции, когда проигрываешь после перерыва в два мяча. Был надлом какой-то постоянно. Забили два гола и появилась уверенность, что можно не отпускать этот матч и дожать до победы. Пестряков молодец — вернул нас в игру, и Артем [Дзюба] — две голевых передачи оформил, по-моему.

— У тебя, наверное, была лучшая позиция, чтобы оценить гол Пестрякова. Говорят, гол могут номинировать на премию Пушкаша?

— Я, кстати, подошел к нему и сказал, что, на мой взгляд — это гол сезона, который может попасть в номинации. Про себя думал: "Куда ты бьешь?". Сейчас, наверное, выше полетит, но там такой обводящий удар был прям в "девятку". Думаю, именно такие мячи неберущиеся.

— В тоже время Вы пропустили гол от Зиньковского, который напоминал чем-то удар Пестрякова. Был ли шанс может пораньше выпрыгнуть и цепануть его или мяч неожиданно появился?

— Он плотно пробил, и мне показалось, что немного в противоход. Сначала у нас был мяч, потом мы его потеряли и случился удар, но это по горячим следам. Нужно посмотреть со стороны. Думаю, можно было выручать.

— Недавно были матчи сборных. Россия играла против Перу и Чили. После курьезного пропущенного мяча Сафонова многие думали, что дебютируете в матче с Чили. Как Кафанов объяснил выбор в пользу Агкацева?

— Чтобы играть за сборную, нужно проделать большую работу. Всем ребятам, которым дается этот шанс, они вызываются не просто, чтобы потренироваться. Место нужно заслужить. Считаю, Стас [Агкацев] неплохо отыграл с Чили.

— А не было такого, что Кафанов даст поиграть каждому вратарю по тайму?

— Было много теории от Виталия Витальевича. Он сказал, чтобы мы были готовы, так как была вероятность, что кто-то может выйти.

— Успели пообщаться с Сафоновым, пока тренировались?

— Когда он приезжает, его много кто цепляет, поэтому не хотелось лишний раз дергать. Да, был момент, когда немного пообщались. Было интересно послушать, как там ПСЖ, ведь это мировой клуб, какой там тренировочный процесс и жизнь в Париже в целом. Он простой парень.

— Как в целом можете подытожить этот период в сборной?

— Мне было приятно, это большой стимул работать дальше, чтобы в дальнейшем вызываться в национальную команду. Хочется поскорее дебютировать.