"Крылья Советов" проведут три учебно-тренировочных сбора в Турции

"Крылья Советов" проведут три FONBET учебно-тренировочных сбора в Турции. Команда соберется 8 января в Москве, где на следующий день пройдет медицинский осмотр.
После, 10 января, "Крылья" отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Все три сбора команда проведет в Турции. В рамках подготовки запланированы контрольные матчи.
Первый УТС продлится с 10 по 24 января, второй пройдет с 29 января по 10 февраля, а третий с 15 по 27 февраля.
По завершении третьего сбора команда вернется в Москву, где сыграет матч 19 тура против "Динамо".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.