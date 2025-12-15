"Крылья Советов" проведут три учебно-тренировочных сбора в Турции

"Крылья Советов" проведут три FONBET учебно-тренировочных сбора в Турции. Команда соберется 8 января в Москве, где на следующий день пройдет медицинский осмотр.

После, 10 января, "Крылья" отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Все три сбора команда проведет в Турции. В рамках подготовки запланированы контрольные матчи.

Первый УТС продлится с 10 по 24 января, второй пройдет с 29 января по 10 февраля, а третий с 15 по 27 февраля.

По завершении третьего сбора команда вернется в Москву, где сыграет матч 19 тура против "Динамо".