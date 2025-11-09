Магомед Адиев: "В концовке матча в своих выпадах мы были опаснее"

После домашней ничьей с "Зенитом" (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев поделился эмоциями от матча и объяснил, почему не поставил выраженного центрального нападающего.

"Игра, в принципе, оставила положительное впечатление. Думаю, в первом тайме мы создали свои выпады, где могли чуть на больше рассчитывать. Довольно-таки организованно выглядели в защите, понимали, что "Зенит" навалится большими силами на нас. По большому счету, мы и не дали им ничего создать.

Второй тайм начали с забитого мяча, только очень жалко, что со стандарта в очередной раз пропускаем. В перерыве было сказано — меньше фолов перед штрафной, но как мы не говорили — один из них вылился в гол.

Думаю, в концовке матча в своих выпадах мы опаснее были, хотя "Зенит" тоже создал момент. Конечно, жалко, что по такой игре добыли только одно очко, но, с другой стороны, мы играли против серьёзного соперника, и учитывая наши текущие дела с людьми, которые у нас очень выпали, наверное, можно занести в актив эту игру", — сказал Адиев.

В дополнение он объяснил, почему в старте не вышел ни один ярко выраженный центральный нападающий.

"Вы же сами видите, что их нет. Игнатенко — молодой, еще не состоявшийся игрок, и в такой игре с такими защитниками, опытными и сильными, его кидать с первых минут очень рискованно. Я не знаю, что ожидать. Поэтому оставил его на концовку матча, чтобы он добавил агрессии. То, что мы делали с Амаром [Рахмановичем], — я уже давно сказал, что эта тема подходит к концу. Вначале для многих команд его выход в центре был неожиданностью, но нас раскусили. И ему тяжело — он давно столько времени не получал, поэтому ему тоже и психологически, и физически тяжело. Ему нужна была немного перезагрузка. Гайч не готов. Поэтому сделан такой выбор. Если посмотреть на другие команды в лиге, там многие команды выходят с большим силовым форвардом. Хотя и Джимми [Марина], и Ваня [Олейников] хорошо отработали, и очень много черновой работы выполнили", — закончил тренер самарцев.