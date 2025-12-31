16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на площади им. Куйбышева встретили Новый год С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку С 1 января в Самаре начнет работу автобусный маршрут до агропарка Восстановлено движение транспорта в Самарской области на подъезде к Оренбургу Расписание электричек изменится в новогодние праздники в Самарской области

Общество

С 1 января в Самаре начнет работу автобусный маршрут до агропарка

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 285
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре с 1 января запускаются новые автобусные маршруты №№ 5Д и 93. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Маршрут № 93 будет курсировать от Сквера Санфировой до Агропарка. На линию выйдут 12 современных автобусов большой вместимости. Маршрут свяжет улицы Ново-Садовую и Авроры.

Ныне существующий маршрут № 5Д от Губернского рынка до Сухой Самарки продолжает работать, но появляются также дополнительные рейсы до Волгаря. Конкретный маршрут указан на информационных табличках автобусов.

С 1 января также будут скорректированы одиннадцать действующих автобусных маршрутов. Изменения коснутся маршрутов №№ 21, 22, 23, 26, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66.

На всех маршрутах сокращен интервал движения, на маршруте № 26, связывающем автостанцию "Аврора" и поселок Сухая Самарка, скорректировано время отправления и прибытия рейсов. Автобусы маршрута № 47, который курсирует между Юнгородком и Хлебной площадью, будут ходить чаще и работать на один час дольше.

На большинстве указанных маршрутах будут обновлены автобусы, в том числе на четырех из них (№№ 23, 37, 47, 66) выведут автобусы большого класса вместо среднего. С расписанием можно ознакомиться здесь

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4