С 1 января в Самаре начнет работу автобусный маршрут до агропарка

В Самаре с 1 января запускаются новые автобусные маршруты №№ 5Д и 93. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Иван Носков.

Маршрут № 93 будет курсировать от Сквера Санфировой до Агропарка. На линию выйдут 12 современных автобусов большой вместимости. Маршрут свяжет улицы Ново-Садовую и Авроры.

Ныне существующий маршрут № 5Д от Губернского рынка до Сухой Самарки продолжает работать, но появляются также дополнительные рейсы до Волгаря. Конкретный маршрут указан на информационных табличках автобусов.

С 1 января также будут скорректированы одиннадцать действующих автобусных маршрутов. Изменения коснутся маршрутов №№ 21, 22, 23, 26, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66.

На всех маршрутах сокращен интервал движения, на маршруте № 26, связывающем автостанцию "Аврора" и поселок Сухая Самарка, скорректировано время отправления и прибытия рейсов. Автобусы маршрута № 47, который курсирует между Юнгородком и Хлебной площадью, будут ходить чаще и работать на один час дольше.

На большинстве указанных маршрутах будут обновлены автобусы, в том числе на четырех из них (№№ 23, 37, 47, 66) выведут автобусы большого класса вместо среднего. С расписанием можно ознакомиться здесь.