Общество

Мастер-класс по самообороне для старшеклассниц провели в Кинеле

КИНЕЛЬ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное - чувство уверенности в себе и несколько приемов, которые могут помочь.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Мастер-класс по самообороне для девушек провела команда федерального партийного проекта "Единой России" "Выбор сильных". Организовал необычную тренировку региональный координатор проекта, депутат Александр Живайкин.

"Обычно к 8 Марта дарят духи и конфеты, а мы решили подарить нечто куда ценнее - уверенность и внутреннюю силу, - обратился к девушкам Александр Живайкин. - По-моему, это мероприятие должно стать новой весенней традицией".

Провели мастер-класс в кинельской школе настоящие звезды единоборств: Виктор Ширтанов - главный тренер сборной Самарской области по панкратиону, тренер сборной России, многократный чемпион России, Европы и мира, основатель клуба "Дмитрий Донской", Дмитрий Журавлев - тренер по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, основатель академии "Турон" в Самаре, победитель всероссийских и международных соревнований по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, а также по каратэ и тхэквандо, обладатель четырех черных поясов.

С ними приехали их лучшие ученики - победители первенств России по панкратиону, кикбоксингу, боевому самбо, джиу-джитсу: кандидат в мастера спорта, победитель первенств России по панкратиону и кикбоксингу Леонид Афонин, чемпион Самарской области и ПФО Валерий Силантьев, мастер спорта России, чемпионка страны по панкратиону и призер чемпионатов по боевому самбо Мария Дорошенко,  призер всероссийских стартов по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Тимур Орипов, чемпионка России и серебряный призер первенства мира по грэпплингу Варвара Мартынова, призер первенства ПФО и многократная победительница всероссийских турниров Залина Орипова. 

Сначала спортсмены продемонстрировали, на что способны. Леонид, Валерий и Мария наглядно показали, как девушка может победить мужчин силой улыбки и парой отработанных приемов.
Энергетика этого огненного трио спортсменов покорила всех участниц мастер-класса. Тренер Виктор Ширтанов комментировал происходящее на ковре: "Сейчас вы увидите, как сила может быть не грубой, а элегантной. Если вдруг кто-то захочет повторить сразу - прошу, делайте это мысленно, не на соседе по парте". 

Потом - практика. Девушки попробовали простые, но эффективные приемы самообороны от Дмитрия Журавлева и Виктора Ширтанова. Те самые, которые пригодятся, если вдруг кто-то решит, что с девушкой можно не считаться. 

Атмосфера в зале менялась на глазах. Сначала - легкий смех от неловкости, потом - азарт, а затем - та самая секунда, когда каждая поняла: "И я тоже могу!" 

Ученица 11-го класса Дарина одной из первых вышла испытать свои силы: "Честно, сначала было страшновато выходить. Но я с "Юнармии". Если бы я не вышла - потом пожалела бы. Думала, у меня ничего не получится, я же никогда этим не занималась. Но когда показали, как одним движением можно освободиться от захвата, я почувствовала себя… ну, как будто во мне что-то щелкнуло. Оказывается, я тоже могу быть сильной. Это круче любого подарка".

Ее одноклассница, дочь участника СВО Милана добавила: "Мы привыкли, что 8 Марта - это про цветы и комплименты. А тут - про нас самих. Про то, что мы можем постоять за себя. Это очень неожиданно и правильно. Обязательно папе покажу, что запомнила!"

Варвара Мартынова - чуть постарше этих девчонок, тренируется в Усть-Кинельском и в Самаре. Чемпионка России и серебряный призер первенства мира по грэпплингу пригласила девушек присоединиться к проекту и тренировкам.

"Приходите на тренировки! Заниматься можно начинать в любом возрасте и получить чуть больше здоровья, чем есть", - уверен Дмитрий Журавлев. От всей команды проекта он пожелал всем девушкам счастья, любви, благополучия, здоровья и исполнения всех желаний.

В финале мастер-класса спортсмены преподнесли каждой участнице по розе. Александр Живайкин, наблюдая за реакцией девчонок, заметил: "Я вообще за то, чтобы слова "слабый пол" убрали из лексикона. Слабость - это не про гендер, это про характер. А характеры у наших девчонок - что надо, просто аккуратно упакованы в улыбки".

Мастер-класс завершился общим фото на память. Но главное осталось - не на снимках, а внутри каждой из них. 

