Отчим погибшего на СВО бойца доказал право на выплаты

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области суды признали гражданина фактическим воспитателем военнослужащего, погибшего в 2024 г. во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает прокуратура региона.

Прокурор представил Безенчукскому районном суду доказательства, что мужчина на протяжении 11 лет воспитывал и содержал пасынка как собственного сына. Биологический же отец уклонялся от исполнения своих родительских обязанностей.

Районный суд удовлетворил иск прокурора, а затем Самарский областной суд оставил его в силе.  Решение позволит мужчине получить социальные гарантии и выплаты.

