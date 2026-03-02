Продолжается прием заявок на участие в конкурсах федерального проекта "Добрые новости"

Более 100 заявок уже поступило на участие в федеральном информационном проекте "Добрые новости". Он включает в себя четыре больших конкурса: социальной рекламы и общественных инициатив, юных журналистов "Юнкор", социального плаката и лучших реализованных социальных проектов.

Положения о конкурсах, а также формы заявок доступны по ссылке. Прием работ продлится до 31 марта. Заявки можно направлять на электронную почту dobronews@bk.ru. Итоги будут подведены на масштабном форуме в апреле, в рамках которого пройдут мастер-классы и круглые столы, интерактивные выставки, встречи с федеральными экспертами, а также торжественное награждение победителей.

Напомним, участниками "Добрых новостей" могут стать журналисты — юные и профессиональные, рассказывающие о социальных проектах, многодетных семьях, неунывающих людях с ограниченными возможностями здоровья, мотивирующих примерах волонтерской деятельности, патриотическом воспитании и позитивных изменениях в Самарской области и стране. В этом году конкурсы и форум проекта "Добрые новости" пройдут в юбилейный, 15-й раз.

"В огромном потоке новостей, который есть сегодня, хороших человеческих историй и позитива не хватает. Иногда посмотришь, и кажется, будто мир состоит из негатива, но это совсем не так. Поэтому мы очень хотели создать площадку, на которой мастера пера, их будущие коллеги-юнкоры и просто неравнодушные люди могли сделать добрый информационный продукт. За несколько лет проект приобрел статус федерального. Но, если честно, "Добрые новости" — это настоящая философия, объединяющая тысячи людей", — отмечал ранее врио заместителя губернатора Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Александр Фетисов.

В прошлом году всего было подано 757 заявок на конкурсы федерального информационного проекта "Добрые новости". Охват участников составил свыше 48 тысяч человек, еще порядка 46 тысяч жителей страны стали участниками образовательных лекториев. Организаторы уверены, что и в 2026 году интерес не пропадет и количество участников только увеличится.