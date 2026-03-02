16+
Общество

Продолжается прием заявок на участие в конкурсах федерального проекта "Добрые новости"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Более 100 заявок уже поступило на участие в федеральном информационном проекте "Добрые новости". Он включает в себя четыре больших конкурса: социальной рекламы и общественных инициатив, юных журналистов "Юнкор", социального плаката и лучших реализованных социальных проектов.

Фото: РО РВИО в Самарской области

Положения о конкурсах, а также формы заявок доступны по ссылке. Прием работ продлится до 31 марта. Заявки можно направлять на электронную почту dobronews@bk.ru. Итоги будут подведены на масштабном форуме в апреле, в рамках которого пройдут мастер-классы и круглые столы, интерактивные выставки, встречи с федеральными экспертами, а также торжественное награждение победителей.

Напомним, участниками "Добрых новостей" могут стать журналисты — юные и профессиональные, рассказывающие о социальных проектах, многодетных семьях, неунывающих людях с ограниченными возможностями здоровья, мотивирующих примерах волонтерской деятельности, патриотическом воспитании и позитивных изменениях в Самарской области и стране. В этом году конкурсы и форум проекта "Добрые новости" пройдут в юбилейный, 15-й раз.

"В огромном потоке новостей, который есть сегодня, хороших человеческих историй и позитива не хватает. Иногда посмотришь, и кажется, будто мир состоит из негатива, но это совсем не так. Поэтому мы очень хотели создать площадку, на которой мастера пера, их будущие коллеги-юнкоры и просто неравнодушные люди могли сделать добрый информационный продукт. За несколько лет проект приобрел статус федерального. Но, если честно, "Добрые новости" — это настоящая философия, объединяющая тысячи людей", — отмечал ранее врио заместителя губернатора Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Александр Фетисов.

В прошлом году всего было подано 757 заявок на конкурсы федерального информационного проекта "Добрые новости". Охват участников составил свыше 48 тысяч человек, еще порядка 46 тысяч жителей страны стали участниками образовательных лекториев. Организаторы уверены, что и в 2026 году интерес не пропадет и количество участников только увеличится.

Федеральный информационный проект "Добрые новости" реализуется с 2012 года Самарской областной организацией "Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России", Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" в Самарской области и Правительством Самарской области. Партнерами проекта являются консалтинговая группа "Старая Площадь", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", AHO "Лаборатория социальной рекламы", Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций "LIME", АНО "Артмедиаобразование" Арины Шараповой, Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов по социальной рекламе, Всероссийская ассоциация специалистов медиа-образования, Самарский государственный социально-педагогический университет, Общероссийская общественная организация лидеров образования "Учитель года" и конкурс "Учитель года России".

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

