Самарская таможня передала на СВО электромобиль и электровелосипеды

Самарская таможня передала Министерству обороны РФ 52 электровелосипеда и 1 электромобиль. Решением районного суда Оренбурга 53 единицы электротехники были признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность, передает пресс-служба таможни.

Проверка установила, что товар был незаконно ввезен в Россию. Собственники не воспользовались правом продекларировать электровелосипеды в добровольном порядке. Сроки хранения истекли и было принято решение передать невостребованный товар на нужды СВО.

"Электровелосипеды, признанные бесхозяйными и обращенные в федеральную собственность, переданы на нужды специальной военной операции. Вся техника находится в технически исправном состоянии. Уверен, что она станет хорошим подспорьем для наших бойцов", — прокомментировал замначальника Самарской таможни — начальник службы по Оренбургской области Кирилл Кузяков.