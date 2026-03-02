16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Арбитраж обязал вернуть в ЕГРН записи о лесах Самары Самарская таможня передала на СВО электромобиль и электровелосипеды Скончался известный писатель и краевед из Новокуйбышевска Владимир Шарлот В Самарской области восстановили движение по трассе М-5 С 1 марта на трассе "Самара — Оренбург — Лопатино" будет ограничено движение для всех видов транспорта

Общество

Самарская таможня передала на СВО электромобиль и электровелосипеды

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская таможня передала Министерству обороны РФ 52 электровелосипеда и 1 электромобиль. Решением районного суда Оренбурга 53 единицы электротехники были признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность, передает пресс-служба таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Проверка установила, что товар был незаконно ввезен в Россию. Собственники не воспользовались правом продекларировать электровелосипеды в добровольном порядке. Сроки хранения истекли и было принято решение передать невостребованный товар на нужды СВО.

"Электровелосипеды, признанные бесхозяйными и обращенные в федеральную собственность, переданы на нужды специальной военной операции. Вся техника находится в технически исправном состоянии. Уверен, что она станет хорошим подспорьем для наших бойцов", — прокомментировал замначальника Самарской таможни — начальник службы по Оренбургской области Кирилл Кузяков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5