В Самаре 28 февраля усилена работа общественного транспорта из-за зимнего Грушинского фестиваля

В субботу, 28 февраля, работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни. Об этом сообщает департамент городского транспорта.
Напомним, сегодня в КРЦ "Звезда" пройдет зимний Грушинский фестиваль.
По окончании мероприятия в 22:40 у КРЦ "Звезда" сосредоточат автобусы маршрутов №№ 2, 41, 47 и 50. Также к остановкам горэлектротранспорта подъедут трамваи маршрутов №№ 5, 20, 22. С учетом распределения пассажиропотока трамваи маршрута № 5 проследуют в направлении исторического центра (к улице Чапаевской), трамваи №№ 20 и 22 — в направлении "из города".
