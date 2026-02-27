Какие меры поддержки участникам СВО и членам их семей оказывает реготделение СФР

Военнослужащим с удостоверением ветерана боевых действий региональное Отделение СФР назначает ежемесячную денежную выплату.

В ЕДВ включен набор социальных услуг, который можно получать полностью или частично как деньгами, так и в натуральном его виде — лекарствами, санаторно-курортным лечением, бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте, а также к месту лечения и обратно. Изначально для ветеранов боевых действий НСУ по умолчанию предоставляется в денежном эквиваленте, однако в случае необходимости форма получения набора соцуслуг может быть изменена.

"Напоминаю, что с 1 февраля ЕДВ была проиндексирована и теперь ее размер вместе с НСУ в денежном эквиваленте составляет 4 838,63 рублей. Военнослужащие со званием "Герой России" получают ежемесячную денежную выплату в размере 103 693,16 рублей", — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Самарской области Николай Просвиркин.

Участникам СВО, получившим инвалидность вследствие военной травмы, отделение выплачивает пенсию по инвалидности и ежемесячную компенсацию, а также дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Если пенсию военнослужащему выплачивает силовое ведомство (Минобороны, Росгвардия), то за ежемесячной денежной компенсацией и ежемесячным пособием на детей следует обращаться в силовое ведомство.

Также, если военнослужащий получил ранение, которое привело к инвалидности, он имеет право на обеспечение техническими средствами реабилитации. По желанию можно выбрать один из двух способов обеспечения: в натуральном виде путем получения направления на обеспечение ТСР или с использованием электронного сертификата. Кроме того, при наличии инвалидности, к которой привела военная травма, ветеран СВО может получать сразу две пенсии: государственную по инвалидности и в дальнейшем — страховую по старости.

Период службы в зоне СВО учитывается в двойном размере для формирования пенсионных прав. Это значит, что за один год службы начисляется 3,6 пенсионного коэффициента вместо 1,8. К тому же период участия в СВО берется в расчет при досрочном назначении страховой пенсии за длительный стаж — военнослужащий может выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста.

С 2025 г. демобилизованные участники СВО при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний могут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Социального фонда России. Для получения направления необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения по месту жительства. Сотрудники Соцфонда обеспечивают персональное сопровождение на всех этапах процесса восстановления здоровья.

По линии СФР предусмотрены и меры поддержки для членов семей участников спецоперации. Например, единое пособие назначается на льготных условиях — доходы военнослужащего не учитываются в расчете среднедушевого дохода семьи. Беременная жена мобилизованного имеет право на единовременную выплату 45 054,24 руб. при условии, что срок беременности составляет не менее 180 дней. Также семья мобилизованного имеет право на ежемесячное пособие на ребенка до трех лет в размере 19 308,96 рублей. Выплата назначается со дня рождения малыша, но не ранее дня начала военной службы отца.

С вопросами можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.