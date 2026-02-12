Ветеран СВО из Сахалинской области обрел в Самаре новый дом и новую работу

Кадровый центр "Работа России" Самарской области помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни и находить работу с учетом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации.

Специалисты территориальных кадровых центров сопровождают соискателей на всех этапах — от составления резюме и подготовки к собеседованию до подбора вакансий, стажировок и направлений на профессиональное обучение.

История Александра Богородского — пример того, как адресная поддержка помогает начать новый этап жизни. Уроженец Сахалинской области ушел служить в зону СВО в августе 2023 года. После ранения лечение и реабилитацию он проходил в самарском военном госпитале. Восстановившись, Александр решил остаться в Самаре — жить и работать.

Вернувшись к мирной жизни, он пытался найти работу самостоятельно, однако из-за ограничений по здоровью сделать это оказалось непросто. Тогда, по совету коллег из Ассоциации ветеранов СВО Самарской области "Сердце воина" ветеран обратился в территориальный кадровый центр Самары и Волжского района. Здесь Александру буквально за месяц подобрали подходящий вариант. Сейчас ветеран осваивается в качестве техника в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области.

Сам защитник отечества отмечает, что уже привык работать одной рукой и уверенно осваивает обязанности. "Работа не сложная, мне нравится. От регистрации данных планирую перейти к более квалифицированной работе, пройти обучение. Одна рука работе не помеха. Кроме того, хочу отметить, что к моей ситуации отнеслись в кадровом центре серьезно и с полным пониманием — помогли найти работу, к которой у меня лежит душа. И коллектив принял радушно, что тоже важно", — рассказал Александр Богородский.

В территориальном кадровом центре подчеркивают, что работа с участниками и ветеранами СВО — приоритетное направление. По словам начальника отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения кадрового центра "Работа России" Самары и Волжского района Елены Сысцовой, каждому обратившемуся стараются предложить максимально широкий набор мер поддержки — в зависимости от конкретных потребностей.

"Наш кадровый центр считает приоритетной задачей работу с участниками специальной операции, при взаимодействии с ними мы оказываем наиболее широкий спектр государственных услуг, мер поддержки, в которых нуждается каждый участник СВО в соответствии со своей жизненной ситуацией", — отметила Елена Сысцова.

Также Елена Сысцова напомнила, что дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов создает региональное законодательство: с сентября 2025 г. в Самарской области действует норма, обязывающая организации с численностью сотрудников более 100 человек квотировать 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства участников СВО, в том числе имеющих инвалидность.

На самарском предприятии, где Александр проходит стажировку, отмечают, что подход к трудоустройству ветеранов строится не формально, а исходя из мотивации человека и его профессионального опыта. Исполняющий обязанности директора Самарского центра стандартизации и метрологии Олег Волков подчеркнул, что при подборе рабочего места важно опираться на желания и навыки самого ветерана.

"Сегодня мы должны понимать, что самое главное — это отношение к людям, которые вернулись со специальной военной операции в мирную жизнь, и которым, конечно же, нужна социальная адаптация", — отметил Олег Волков.

По словам руководителя, при трудоустройстве Александра исходили из его интереса к конкретной работе и готовности развиваться в выбранной сфере, поэтому подбирали задачи, где важны аккуратность, внимательность и ответственность.

Для участников СВО и их близких доступны и образовательные возможности: в рамках национального проекта "Кадры", который принят по решению президента страны Владимира Путина, они могут пройти бесплатное переобучение по более чем 200 профессиям. Кроме того, в кадровом центре работают квалифицированные психологи, которые помогают участникам СВО вернуться к мирной жизни.

Получить консультацию по трудоустройству, переобучению и мерам поддержки можно в кадровом центре "Работа России", а также по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.