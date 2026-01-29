64 ветеранам СВО из Самары бесплатно выделили земельные участки для подсобного хозяйства

В Самаре начиная с 2024 года участникам СВО или членам их семей бесплатно выделено 64 земельных участка для садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Этой мерой поддержки планируют воспользоваться еще 172 ветерана СВО и члены их семей — с заявлениями они обратились в администрацию города Самары, в настоящее время идет оформление документов на выделение земли.

"Сегодня в Самаре действует 47 мер поддержки для бойцов СВО и их семей. Качество и своевременность оказания мер поддержки контролируют самарские представители Ассоциации ветеранов СВО региона. С конца 2024 года по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина началось выделение земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Для наших бойцов и их семей это очень важная мера поддержки. Земельные участки ветеранам формируем и выделяем из муниципального фонда бесплатно. За два года выделено 64 участка, подготовка и оформление документов на следующие продолжается", — рассказал глава города Самары Иван Носков.

Земельные участки, предоставляемые бесплатно ветеранам СВО, располагаются на территории Куйбышевского и Красноглинского районов города Самары, их площадь варьируется от 500 до 1000 квадратных метров.

"Бойцам, которые возвращаются домой, к мирной жизни, важно обеспечить сопровождение на всех этапах. Эта работа в Самаре ведется через совершенствование мер социальной и правовой поддержки не только участников специальной военной операции, но и их близких. В этом плане показательны последние поправки в областное законодательство, предусматривающие сохранение места в очереди на земельный участок за семьей военнослужащего даже в случае его гибели", — отметил заместитель главы города Самары, участник программы "Время героев" Сергей Карасев.

Обратиться за получением участка может гражданин РФ, зарегистрированный в Самарской области, обладающий статусом "Ветеран боевых действий" и имеющий госнаграды РФ (звание Героя Российской Федерации, орден Российской Федерации или знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест), полученные за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Также такое право есть у членов семей погибших участников СВО.

Вместе с тем все, кто имеет право на предоставление земельных участков, могут однократно по своему письменному согласию получить взамен участка денежную выплату — 250 тысяч рублей. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 63 человека.

Ознакомиться со списком документов, которые необходимо представить, можно на сайте администрации города Самары.

Заявление для постановки на учет для получения земельного участка можно подать в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации города Самары: ул. Куйбышева, 48, каб. 22, 25 (понедельник и четверг с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:20). Телефоны для справок: 8 (846) 310-31-36, 310-31-35. Также заявления можно подать через отделения МФЦ.