Руководить аппаратом администрации Самары будет Елена Москвичева

С 11 марта на должность заместителя главы города Самары — руководителя аппарата администрации Самары назначена Елена Москвичева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Елена Москвичева окончила Самарский педагогический институт имени В. В. Куйбышева и Московский городской педагогический университет. Свой трудовой путь начала в сфере образования, которой отдала почти 15 лет. В школе № 75 работала учителем биологии, заместителем директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе. С 2003 по 2008 годы работала в Центре развития образования, а также координировала деятельность муниципальных образовательных учреждений в Железнодорожном и Советском районах.

В 2008 году была назначена на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района, в 2018 году — на должность заместителя главы городского округа Самара — руководителя Аппарата администрации городского округа Самара. С 2023 года занимала должность Советника главы города Самары.

Напомним, Владимир Терентьев, ранее занимавший должность заместителя главы города Самары — руководителя аппарата администрации городского округа, покинул ее по собственному желанию. В начале февраля 2026 г. стало известно, что аппарат мэрии временно возглавила Юлия Ашуркова.