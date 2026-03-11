После отравления угарным газом прокуратура проверила сотни домов в Сергиевском районе

Прокуратура Сергиевского района провела масштабную проверку соблюдения требований по обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. Поводом к проверке стало ЧП, произошедшее в январе 2026 года.
В начале года в одном из многоквартирных домов района два пожилых человека отравились угарным газом. Госпитализация им не потребовалась.
В ходе проверки выяснилось, что в доме отсутствовала тяга в дымовом канале — он был полностью забит мусором. Это и привело к накоплению угарного газа в жилых помещениях, сообщает прокуратура.
Ведомство провело проверку соблюдения УК сроков обследования внутридомового газового оборудования в поселках Сергиевск, Суходол и Сургут и установило, что в более 50%, а именно в 128 многоквартирных домах из 242 нарушена периодичность обследования состояния дымовых каналов.
По факту выявленных нарушений прокурор внес генеральному директору управляющей компании представление.
В настоящее время ответственная организация проводит обследование и чистку вентиляционных шахт в многоквартирных домах.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?