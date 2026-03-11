16+
ЖКХ и благоустройство Общество

После отравления угарным газом прокуратура проверила сотни домов в Сергиевском районе

СЕРГИЕВСК. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Сергиевского района провела масштабную проверку соблюдения требований по обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. Поводом к проверке стало ЧП, произошедшее в январе 2026 года.

В начале года в одном из многоквартирных домов района два пожилых человека отравились угарным газом. Госпитализация им не потребовалась.

В ходе проверки выяснилось, что в доме отсутствовала тяга в дымовом канале — он был полностью забит мусором. Это и привело к накоплению угарного газа в жилых помещениях, сообщает прокуратура.

Ведомство провело проверку соблюдения УК сроков обследования внутридомового газового оборудования в поселках Сергиевск, Суходол и Сургут и установило, что в более 50%, а именно в 128 многоквартирных домах из 242 нарушена периодичность обследования состояния дымовых каналов.

По факту выявленных нарушений прокурор внес генеральному директору управляющей компании представление.

В настоящее время ответственная организация проводит обследование и чистку вентиляционных шахт в многоквартирных домах.

