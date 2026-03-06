Появились дизайн-проекты территорий, которые благоустроят в Самаре в 2027 году

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал дизайн-проекты территорий, которыеблагоустроят по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" в 2027 году. В список вошли 20 объектов.

Одним из крупнейших объектов благоустройства станет бульвар по ул. Стара-Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе. Бульвар расположен на территории от домов № 96-124 по ул. Стара-Загора. Общая площадь благоустройства составляет более 56,2 тыс. метров.

Первым этапом благоустроят отрезок с 96 по 110 дом по ул. Стара-Загора от ул. Ново-Вокзальной до ул. Воронежской. Будет создана доступная среда для маломобильных групп населения, восстановлены пешеходные дорожки, установлена уличная мебель, опоры освещения вдоль пешеходных зон, высажены зеленые насаждения и цветочные клумбы.

Среди территорий, которые планируется благоустроить, сквер Гагарина в Октябрьском районе областной столицы. Он расположен в районе домов №№ 52 и 58 по ул. Гагарина.

Участок решили объединить пространственно-планировочной идеей создания Космоса. Здесь появится множество пространств разносюжетной активности с индивидуальным характером и наполнением: "Астероид", "Кратер", небольшой спортивный "Центр подготовки к полету", павильоны, малые формы, аллеи, дорожки и разные типы озеленения. Общественное пространство проектируется для представителей самых разных возрастных групп.

Проектом предусматривается сохранение существующих насаждений, автополив деревьев, кустарников и цветочных клуб, установка видеокамер для сохранности элементов благоустройства, система уборки сквера. Дизайн-проект включает в себя размещение скамеек, урн и контейнеров для отходов жизнедеятельности собак, устройство антипарковочных полусфер между домами № 52 и 48, установку ограждений возле домов по ул. Артемовская, 15 и 17.

Также среди проектов есть будущий дизайн благоустройства Сквера энтузиастов в Советском районе, расположенного вдоль ул. Аэродромной. Там предусмотрена установка малых архитектурных форм и элементов уличной мебели, крытые перголы. Также будут восстановлены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения вдоль пешеходных зон, высажены новые зеленые насаждения и разбиты цветочные клумбы.

Приведут в порядок и пешеходную зону на Березовой аллее в Кировском районе, что между домами №№ 476 и 478 по пр. Карла Маркса. Там планируется создание доступной среды для маломобильных групп населения, установка малых архитектурных форм и элементов уличной мебели, восстановление пешеходных дорожек, а также будет выделена велодорожка.

Игровая и спортивная площадки появятся в сквере им. Басова на пересечении ул. Осипенко и пр. Ленина около дома № 32 по ул. Осипенко. Кроме того, на территории появятся элементы уличной мебели, будут устроены зона отдыха с перголами для защиты от солнца, сцена и фотозона. Также запланировано восстановление пешеходных дорожек, установка опор освещения вдоль пешеходных зон, высадка зеленых насаждений, реконструкция лестницы с установкой поручней и пандуса.

Ознакомиться с полным списком объектов, запланированных для благоустройства, а также с дизайн-проектами, можно по ссылке.