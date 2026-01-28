На мусорных контейнерах Самары появятся QR-коды, по которым будут контролировать состояние площадок

В самарских социальных сетях распространяется информация о специальных QR-кодах, размещаемых на контейнерах. С их помощью жители и водители мусоровозов могут сообщать о неудовлетворительном состоянии мест накопления отходов.

"Разъясняем информацию. Речь идет о пилотном проекте, инициированном Государственной жилищной инспекцией региона. Он касается контейнерных площадок, содержание которых входит в обязанности управляющих компаний.

Важно отметить, что данный пилотный проект пока не запущен в работу и требует технических и организационных доработок", — сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Первые сто информационных табличек на муниципальных контейнерных площадках Самары появятся уже в феврале 2026 г., уточняет департамент городского хозяйства и экологии.

Каждая табличка содержит информацию о правилах пользования контейнерной площадкой и контакты ответственных за ее содержание и вывоз ТКО. В течение года такую информацию планируется разместить на всех муниципальных площадках города.