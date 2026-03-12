16+
ЖКХ и благоустройство Общество

В 2026 г. на ул. Ленинградской приведут в порядок фасады

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
О ближайших работах на главной пешеходной улице Самары говорили на выездном совещании главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова, главный архитектор Самары Илья Соколов и руководитель департамента городского хозяйства Евгений Владимирский.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

С началом сезона начнутся работы по благоустройству улицы: здесь заменят скамейки, увеличится количество урн, частично обновят зеленые насаждения. И вокруг некоторых деревьев оборудуют удобные места для отдыха пешеходов.

"Мы планируем все эти работы сделать в апреле, а потом, уже в мае займемся покрытием. Будем выравнивать плиты, и очищать их специальным химическим составом, который подобрали и опробовали еще в прошлом году. Даже минимальные работы в рамках благоустройства изменят общее впечатление от Ленинградской", — прокомментировал Евгений Владимирский.

Главный архитектор области Екатерина Семенова отметила, что нужно избавиться от визуального шума вдоль всей улицы, вплоть до набережной.

"Необходимо собрать все данные в единый документ по всей улице. В этих данных должна быть информация, где будут проводить капитальный ремонт фасадов от ФКР, где и в каком виде владельцы магазинов и кафе планируют обновить входные группы и привести в соответствии с нормами свои вывески. Тогда мы будем понимать, как визуально уже в ближайшее время изменится Ленинградская", — сказала она.

Кроме того, администрация города подумает над созданием особого места, которое станет знаковым и для улицы, и для Самары в целом. Следующую встречу по внедрению обновлений на Ленинградской проведут в апреле. На нее решено пригласить департамент потребительского рынка, представителей туристической отрасли и самих предпринимателей. Им расскажут о новых правилах взаимодействия в плане дизайн-кодов и соблюдения градостроительных нормативов.

