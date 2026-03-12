Для тысяч жителей Новокуйбышевска мобильный интернет стал быстрее

В жилых кварталах города-спутника Самары МегаФон запустил дополнительную инфраструктуру связи. Новое оборудование увеличило территорию покрытия мобильной сети в районе улиц Кирова и Дзержинского.
Теперь уверенный сигнал доступен вблизи сквера "Голубые ели" — популярной зоны отдыха для жителей и гостей города. Также мобильная сеть охватывает прилегающую жилую застройку, включая частные дома в Южном поселке и дачном массиве "Спартак". Сотрудники оператора уделили особое внимание расширению территории покрытия LTE (4G) вблизи ближайших учебных заведений — школ и техникума.
Строительство нового объекта связи стало продолжением программы по улучшению качества связи в городе. Ранее оператор уже установил базовую станцию на Восточном шоссе, где, помимо жилой застройки, находится крупное садовое товарищество "Рябинушка". Летом, когда съезжаются дачники, интернет-трафик там вырастает в два с половиной раза. Новое оборудование распределяет нагрузку так, чтобы приложения грузились без задержек даже при большом количестве пользователей в часы пик.
Инженеры установили дополнительные объекты связи, задействовав низкие, средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволило охватить максимальную территорию и здания разной этажности, обеспечив скорость мобильной передачи данных до 120 Мбит/с в условиях городской застройки.
"Жители Новокуйбышевска по цифровой активности обошли даже Самару. В областной столице абонент на мобильном устройстве тратит в среднем на 5% меньше трафика в месяц, чем в городе нефтехимиков. При таких нагрузках наши приоритетные задачи — добиться полного покрытия и достаточного запаса емкости сети, чтобы стабильный сигнал был доступен для каждого жителя в любой точке города", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.