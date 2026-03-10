16+
МТС поможет абонентам в Самарской области с нарушением слуха пользоваться голосовой связью

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
МТС объявляет о запуске в Самарской области бесплатного сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. "Секретарь для глухих и слабослышащих" в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи.

Фото: предоставлено МТС

Сервис создан на основе передовых технологий МТС VoiceTech. Чтобы воспользоваться услугой, абонентам достаточно подключить "Секретаря для глухих и слабослышащих" в приложении "Мой МТС" и активировать функцию "Звонок в чат" в настройках.

Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент — слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения "Мой МТС" с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой свободный текст без ограничений.

"Наша инновационная услуга разработана специально для поддержки людей с нарушениями слуха. Функция виртуального секретаря создает новые возможности для слабослышащих пользователей и устраняет барьеры в коммуникации. Уверен, что это решение упростит людям с проблемами слуха общение с внешним миром и обеспечит комфортные условия для учебы, досуга и других сфер жизни", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году в России проживало более 13 миллионов людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь долгое время оставалась барьером в общении. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличие от других доступных решений, "Секретарь для глухих и слабослышащих" работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС.

Гид потребителя

