16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Винзавод "Тольяттинский" покупает московская компания В самарском аэропорту и на вокзалах ограничат работу такси В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста Самарцы накопили в банках 1,2 трлн рублей Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран

Экономика и бизнес

Бизнес-Форум в Тольятти будет посвящен проблемным вопросам бизнеса

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 марта в Тольятти состоится Бизнес-Форум, на котором обсудят актуальные вопросы, с которыми бизнес столкнулся в настоящее время. Помочь бизнесу грамотно сориентироваться в условиях стремительно меняющейся экономической реальности - основная цель мероприятия.

Это уже VII Бизнес-Форум, инициируемый и проводимый для делового сообщества Координационным советом по улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству при депутате Самарской губернской думы Владимире Бокке. Тема Форума года -"2026: сохраним компанию в кризис. Выход найден!" - максимально актуальна для собственников бизнеса и руководителей предприятий.

Программа Форума состоит из нескольких тематических блоков:

  1. "Налоговые изменения и влияние на бизнес". В этом блоке будут рассмотрены вопросы о налоговых спорах, о корректности применения налоговых схем, защите от доначислений, о "красных флагах" для ФНС, о том, как избежать кассовых разрывов и блокировки и пр.
  2. "Личные фонды и защита активов". Здесь будут освещаться вопросы о наследственном планировании, о личных фондах как инструменте защиты активов, о том, как избежать потери активов.
  3. "Внедрение электронных перевозочных документов" (ЭПД). Блок будет посвящен теме развития транспортно-логистического комплекса Самарской области с учетом текущей конъюнктуры рынка логистики, технической интеграции ЭПД и реальной практике внедрения ЭПД.
  4. "Стратегия как источник устойчивости организации". Здесь будет рассказано о стратегии компании как источнике устойчивости в кризис, о ее необходимости и эффективном использовании.

Форум станет платформой для обсуждения и разбора реальных эпизодов, инцидентов, кейсов из сегодняшней жизни бизнеса. Так, будет рассмотрена и проанализирована бизнес-ситуация тольяттинской производственной компании, которая столкнулась с блокировкой счетов из-за кассовых разрывов, падением выручки на 30% и необходимостью внедрения электронных перевозочных документов (ЭПД).

Участники Форума получат ключевые идеи и инструменты, которые можно внедрять сразу: фокус будет сделан на анализе принятых решений, на выявлении причин ошибок и путях их преодоления. Здесь будут работать сильнейшие модераторы и спикеры, представители министерств и ведомств, предприниматели. Предприниматели смогут задать самые острые и наболевшие вопросы и получить практические решения и рекомендации.

В качестве экспертов-спикеров на Форум приглашены представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, УФНС Самарской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области, ГФСО, администрация города Тольятти, банки Самарской области. К участию приглашены представители среднего и крупного бизнеса, общественные деятели и представители СМИ.

Мероприятие проводится совместно с Союзом бизнес-сообществ города: "Деловая Россия", Союз "Торгово-промышленная палата г. Тольятти", ОО "Сделано в Тольятти", Общественная палата г. Тольятти, ФАБА "ПлатинУм" Самара, Ресурсный Центр Креативных индустрий "SKREPKA".

Место проведения Бизнес-Форума: г. Тольятти, ул. Платановая, 6, ресторан "Ренессанс".

Время: 10:30 - регистрация. 11:00 - начало Бизнес-Форума.

Регистрация https://biznesvstrecha.timepad.ru/event/3832526/

Участие бесплатное.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5