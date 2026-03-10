Бизнес-Форум в Тольятти будет посвящен проблемным вопросам бизнеса

19 марта в Тольятти состоится Бизнес-Форум, на котором обсудят актуальные вопросы, с которыми бизнес столкнулся в настоящее время. Помочь бизнесу грамотно сориентироваться в условиях стремительно меняющейся экономической реальности - основная цель мероприятия.

Это уже VII Бизнес-Форум, инициируемый и проводимый для делового сообщества Координационным советом по улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству при депутате Самарской губернской думы Владимире Бокке. Тема Форума года -"2026: сохраним компанию в кризис. Выход найден!" - максимально актуальна для собственников бизнеса и руководителей предприятий.

Программа Форума состоит из нескольких тематических блоков:

"Налоговые изменения и влияние на бизнес". В этом блоке будут рассмотрены вопросы о налоговых спорах, о корректности применения налоговых схем, защите от доначислений, о "красных флагах" для ФНС, о том, как избежать кассовых разрывов и блокировки и пр. "Личные фонды и защита активов". Здесь будут освещаться вопросы о наследственном планировании, о личных фондах как инструменте защиты активов, о том, как избежать потери активов. "Внедрение электронных перевозочных документов" (ЭПД). Блок будет посвящен теме развития транспортно-логистического комплекса Самарской области с учетом текущей конъюнктуры рынка логистики, технической интеграции ЭПД и реальной практике внедрения ЭПД. "Стратегия как источник устойчивости организации". Здесь будет рассказано о стратегии компании как источнике устойчивости в кризис, о ее необходимости и эффективном использовании.

Форум станет платформой для обсуждения и разбора реальных эпизодов, инцидентов, кейсов из сегодняшней жизни бизнеса. Так, будет рассмотрена и проанализирована бизнес-ситуация тольяттинской производственной компании, которая столкнулась с блокировкой счетов из-за кассовых разрывов, падением выручки на 30% и необходимостью внедрения электронных перевозочных документов (ЭПД).

Участники Форума получат ключевые идеи и инструменты, которые можно внедрять сразу: фокус будет сделан на анализе принятых решений, на выявлении причин ошибок и путях их преодоления. Здесь будут работать сильнейшие модераторы и спикеры, представители министерств и ведомств, предприниматели. Предприниматели смогут задать самые острые и наболевшие вопросы и получить практические решения и рекомендации.

В качестве экспертов-спикеров на Форум приглашены представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, УФНС Самарской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области, ГФСО, администрация города Тольятти, банки Самарской области. К участию приглашены представители среднего и крупного бизнеса, общественные деятели и представители СМИ.

Мероприятие проводится совместно с Союзом бизнес-сообществ города: "Деловая Россия", Союз "Торгово-промышленная палата г. Тольятти", ОО "Сделано в Тольятти", Общественная палата г. Тольятти, ФАБА "ПлатинУм" Самара, Ресурсный Центр Креативных индустрий "SKREPKA".

Место проведения Бизнес-Форума: г. Тольятти, ул. Платановая, 6, ресторан "Ренессанс".

Время: 10:30 - регистрация. 11:00 - начало Бизнес-Форума.

Регистрация https://biznesvstrecha.timepad.ru/event/3832526/

Участие бесплатное.