В Самаре состоится межрегиональный форум по маркетинговым решениям будущего

20 марта в Самаре пройдёт межрегиональный форум "Маркетинг будущего — гибкие стратегии и жёсткие решения". Организаторы: Клуб директоров Самарской области и Маркетинговый комитет КДСО. Форум посвящён системным решениям, которые позволяют компаниям не просто адаптироваться, а занимать сильную рыночную позицию.