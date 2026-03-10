16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста Самарцы накопили в банках 1,2 трлн рублей Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран Площадку "Самарахимоптторга" продают за 180 млн рублей На территории больницы на ул. Баныкина в Тольятти построят храм

Экономика и бизнес

В Самаре состоится межрегиональный форум по маркетинговым решениям будущего

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20 марта в Самаре пройдёт межрегиональный форум "Маркетинг будущего — гибкие стратегии и жёсткие решения". Организаторы: Клуб директоров Самарской области и Маркетинговый комитет КДСО. Форум посвящён системным решениям, которые позволяют компаниям не просто адаптироваться, а занимать сильную рыночную позицию.

Специальный гость форума — Гарретт Джонстон, международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперт по сложным экономическим рынкам и 30-летним опытом создания рыночных лидеров. Эксперт поднимет вопрос о стратегическом мышлении нового поколения: как компаниям не просто реагировать на изменения, а формировать собственную долгосрочную траекторию лидерства.

Место проведения: Самара, ул. Молодогвардейская, 151, Грушинский зал.

20 марта 2026 года

15:00 ч. сбор гостей

15:30-21:00 ч. форум

Форум бесплатный, регистрация обязательна.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5