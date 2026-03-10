В Самаре состоится межрегиональный форум по маркетинговым решениям будущего

20 марта в Самаре пройдёт межрегиональный форум "Маркетинг будущего — гибкие стратегии и жёсткие решения". Организаторы: Клуб директоров Самарской области и Маркетинговый комитет КДСО. Форум посвящён системным решениям, которые позволяют компаниям не просто адаптироваться, а занимать сильную рыночную позицию.
Специальный гость форума — Гарретт Джонстон, международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперт по сложным экономическим рынкам и 30-летним опытом создания рыночных лидеров. Эксперт поднимет вопрос о стратегическом мышлении нового поколения: как компаниям не просто реагировать на изменения, а формировать собственную долгосрочную траекторию лидерства.
Место проведения: Самара, ул. Молодогвардейская, 151, Грушинский зал.
20 марта 2026 года
15:00 ч. сбор гостей
15:30-21:00 ч. форум
Форум бесплатный, регистрация обязательна.
