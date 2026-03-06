Как защитить свое жилье в период весенних паводков: рекомендации ВСК

Аномально снежная зима повышает риск весенних паводков, протечек кровель в многоквартирных домах и обрушений крыш частных домов и хозпостроек из-за наледи. Страховой Дом ВСК прогнозирует рост обращений по страхованию имущества в предстоящий сезон снеготаяния и публикует рекомендации по защите жилья.

По оценкам ВСК, в период активного таяния около 13% всех обращений по страхованию имущества приходится на происшествия, связанные с паводками и протечками крыш. На интенсивность паводка влияет не столько высота снежного покрова, сколько интенсивность его таяния, зависящая от температурно-влажностного режима весной: если потепление будет резким и пойдут дожди, то паводков и наводнения не избежать, если же весна будет затяжной и ветреной, то паводка не будет.

Подготовка к сезону начинается с профилактики. Управляющим компаниям и собственникам стоит обеспечить своевременную уборку снега и наледи с крыш и навесов, прочистку водостоков и ливневой канализации, а также проверку целостности кровельных покрытий и примыканий. Имеет смысл заранее убрать ценное имущество с чердаков и от стен, а в подвальных и первых этажах — приподнять технику и мебель. Важно держать под рукой контакты управляющей и страховой компаний.

Владельцам частных домов важно учитывать, что последствия схода снежной массы и наледи — в том числе повреждение и обрушение кровли — чаще всего оформляется как отдельный риск и требуют включения в договор страхования. Чтобы избежать разночтений при урегулировании, следует внимательно перечитать полис и убедиться в наличии в перечне рисков "Проникновение атмосферных осадков" или "Стихийные бедствия", сверившись с правилами страхования, номер которых указан в "шапке" полиса.

Для жителей многоквартирных домов, особенно владельцев квартир на последних этажах, весной характерно проникновение осадков с крыши в результате активного таяния снегов. "При резком потеплении вода находит малейшие щели в кровлях. В ВСК ущерб от атмосферных осадков, включая таяние снега, автоматически входит в базовую страховку для владельцев квартир, расположенных на последних этажах", — отмечает Людмила Карпова, руководитель дирекции андеррайтинга ИФЛ Страхового Дома ВСК.

Практика урегулирования подтверждает эффективность страховой защиты. В Ульяновской области талая вода с кровли пятиэтажного дома затопила квартиру на последнем этаже, повредив обои и натяжной потолок; в Челябинске проникновение атмосферных осадков через крышу привело к серьезной порче отделки. В обоих случаях расходы на ремонт были покрыты страховым возмещением.

Если жилье пострадало в результате стихийных бедствий (наводнение, сход сели и прочее) необходимо немедленно уведомить страховщика и управляющую организацию, зафиксировать последствия на фото и видео до начала любых работ, при заливе составить акт с представителями УК и сохранить документы на аварийные и восстановительные работы.

Страховой Дом ВСК рекомендует владельцам квартир и домов уже сейчас проверить условия своих полисов и при необходимости расширить покрытие, чтобы встретить сезон снеготаяния подготовленными.