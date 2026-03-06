16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как защитить свое жилье в период весенних паводков: рекомендации ВСК Аналитика ВСК: каждое 5-е тотальное ДТП на дорогах происходит с участием китайских авто, самый опасный регион – Московская область Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов Елена Набатчикова: рост стоимости запчастей на китайские автомобили приводит к аномально низкой пролонгации полисов каско Аналитика ВСК: самые опасные соседи живут в Москве и Владивостоке, защищать жилье от вандалов приходится кировчанам

Страхование Финансы

Как защитить свое жилье в период весенних паводков: рекомендации ВСК

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аномально снежная зима повышает риск весенних паводков, протечек кровель в многоквартирных домах и обрушений крыш частных домов и хозпостроек из-за наледи. Страховой Дом ВСК прогнозирует рост обращений по страхованию имущества в предстоящий сезон снеготаяния и публикует рекомендации по защите жилья.

По оценкам ВСК, в период активного таяния около 13% всех обращений по страхованию имущества приходится на происшествия, связанные с паводками и протечками крыш. На интенсивность паводка влияет не столько высота снежного покрова, сколько интенсивность его таяния, зависящая от температурно-влажностного режима весной: если потепление будет резким и пойдут дожди, то паводков и наводнения не избежать, если же весна будет затяжной и ветреной, то паводка не будет.

Подготовка к сезону начинается с профилактики. Управляющим компаниям и собственникам стоит обеспечить своевременную уборку снега и наледи с крыш и навесов, прочистку водостоков и ливневой канализации, а также проверку целостности кровельных покрытий и примыканий. Имеет смысл заранее убрать ценное имущество с чердаков и от стен, а в подвальных и первых этажах — приподнять технику и мебель. Важно держать под рукой контакты управляющей и страховой компаний.

Владельцам частных домов важно учитывать, что последствия схода снежной массы и наледи — в том числе повреждение и обрушение кровли — чаще всего оформляется как отдельный риск и требуют включения в договор страхования. Чтобы избежать разночтений при урегулировании, следует внимательно перечитать полис и убедиться в наличии в перечне рисков "Проникновение атмосферных осадков" или "Стихийные бедствия", сверившись с правилами страхования, номер которых указан в "шапке" полиса.

Для жителей многоквартирных домов, особенно владельцев квартир на последних этажах, весной характерно проникновение осадков с крыши в результате активного таяния снегов. "При резком потеплении вода находит малейшие щели в кровлях. В ВСК ущерб от атмосферных осадков, включая таяние снега, автоматически входит в базовую страховку для владельцев квартир, расположенных на последних этажах", — отмечает Людмила Карпова, руководитель дирекции андеррайтинга ИФЛ Страхового Дома ВСК.

Практика урегулирования подтверждает эффективность страховой защиты. В Ульяновской области талая вода с кровли пятиэтажного дома затопила квартиру на последнем этаже, повредив обои и натяжной потолок; в Челябинске проникновение атмосферных осадков через крышу привело к серьезной порче отделки. В обоих случаях расходы на ремонт были покрыты страховым возмещением.

Если жилье пострадало в результате стихийных бедствий (наводнение, сход сели и прочее) необходимо немедленно уведомить страховщика и управляющую организацию, зафиксировать последствия на фото и видео до начала любых работ, при заливе составить акт с представителями УК и сохранить документы на аварийные и восстановительные работы.

Страховой Дом ВСК рекомендует владельцам квартир и домов уже сейчас проверить условия своих полисов и при необходимости расширить покрытие, чтобы встретить сезон снеготаяния подготовленными.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5