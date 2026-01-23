ВСК запустила новую программу защиты от несчастных случаев: 1,5 млн рублей страхового покрытия за 1,5 тысячи в год

Страховой Дом ВСК запустил новую "коробочную" программу страхования от несчастных случаев "Максимальная защита от несчастных случаев" — за фиксированную стоимость в 1,5 тысячи рублей в год клиент получает страховую защиту на сумму 1,5 млн рублей. Программа разработана для максимального удобства: оформление не требует справок о доходах или медицинских документов. После оплаты полис вступает в силу через 5 дней (временная франшиза) и действует в течение 12 месяцев.

Согласно условиям, страховая выплата в размере 100% от суммы (1,5 млн рублей) предусмотрена в случае смерти застрахованного лица или установления ему инвалидности I группы в результате несчастного случая. При установлении инвалидности II группы выплачивается 50% страховой суммы (750 тыс. рублей). Защита распространяется на широкий спектр жизненных ситуаций, включая бытовые и уличные происшествия (падения, ожоги), ДТП, нападения животных, отравления, последствия врачебных ошибок и прочее.

Оформить полис можно в офисах ВСК и у страховых агентов компании.

"С программой страхования "Максимальная защита от несчастных случаев" мы предлагаем уникальное сочетание доступной стоимости и существенного уровня защиты.

Часто, выбирая страховку, клиенты ориентируются только на цену, но при наступлении страхового случая именно размер выплаты определяет возможность получить качественное лечение, реабилитацию или оказать финансовую помощь родственникам. Наша задача — изменить этот подход, предлагая осознанный выбор в пользу реальной финансовой поддержки, которая обеспечит устойчивость в непредвиденной ситуации", — отметила руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК Варвара Колесникова.