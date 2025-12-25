Росгосстрах рассказал, какие машины чаще всего попадали в ДТП в 2025 году

Росгосстрах проанализировал обращения клиентов за 2025 год по полисам ОСАГО и каско и выяснил, владельцы каких моделей чаще всего заявляли о страховых случаях. По ОСАГО в ДТП попадают в основном самые распространенные модели автопарка, по каско — в том числе новые автомобили, среди которых заметную долю занимают китайские кроссоверы.

По ОСАГО в 2025 году в топ-5 по обращениям вошли Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Lada Vesta. К показателям Lada Vesta очень близки Toyota Corolla, Renault Logan и Ford Focus. Обращения поступали из разных регионов, поэтому лидерство объясняется прежде всего популярностью этих моделей в стране. При этом в 2024 году по ОСАГО первая пятерка антирейтинга выглядела точно так же.

По каско в 2025 году в топ-5 вошли Lada Granta, Lada Vesta, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro и Omoda C5. Это отражает ситуацию на рынке новых автомобилей: драйвером каско в первую очередь выступают именно новые машины, и китайские кроссоверы уже вытеснили официально ушедшие марки, конкурируя за лидерство с продукцией АвтоВАЗа. В 2024 году первые две позиции антирейтинга по каско также занимали Lada Granta и Lada Vesta, далее шли Omoda C5, Toyota Rav4 и Chery Tiggo 7 Pro.

Доля случаев с тотальной гибелью автомобиля по итогам 2025 года составила 3%. Чаще всего полностью разбивались Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta, а также Toyota Corolla, Renault Logan и Ford Focus.

Больше всего заявлений по ОСАГО в 2025 году поступило в Росгосстрах из Московского региона, Башкортостана, Татарстана, Свердловской области и Пермского края. Также среди регионов с наибольшим числом обращений — Санкт-Петербург, Самарская и Иркутская области, Удмуртия и Вологодская область.

"Если смотреть не только на долю обращений, но и на число страховых случаев в расчете на одного водителя, то у женщин показатель выше, чем у мужчин. При этом в абсолютных значениях обращений больше у мужчин: в 2025 году по ОСАГО на них пришлось 67,2% заявлений (у женщин — 32,8%), по каско — 63,3% и 36,7% соответственно. Такая комбинация говорит о том, что мужчины чаще попадают в статистику, потому что среди водителей их больше, но у женщин страховые события в среднем случаются чаще", — говорит начальник управления выплат по автострахованию компании Росгосстрах Людмила Юсова.

При этом, по ее словам, размер среднего возмещения по страховым случаям с женщинами на протяжении многих лет был вдвое меньше, чем у мужчин — за исключением 2022 года.