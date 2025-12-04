Цифровой случай: новый ролик Росгосстраха подсказывает, как заявить о ДТП в смартфоне

Вместе с типографскими полисами ОСАГО уходят в прошлое и бланки "европротоколов", которые раньше страховщики выдавали клиентам после оформления договора. Сегодня для значительной части российских автомобилистов гораздо удобнее оформить страховой случай с помощью смартфона, и Росгосстрах снабжает своих клиентов рекомендацией по установке мобильного приложения. И чтобы наглядно продемонстрировать все преимущества личного кабинета клиента и цифрового урегулирования, компания выпустила короткий видеоролик, разместив его на своем официальном сайте и на популярном видеосервисе.

Ролик-инструкция поможет за несколько минут установить приложение и пройти в нем регистрацию (в том числе — с помощью портала Госуслуги), а затем в личном кабинете автоматически отразятся данные всех полисов и автомобиля. Если придется оформлять страховой случай, все эти данные вносить не придется — они сами подгрузятся в документы, которые будут сформированы для отправки в страховую компанию. Через личный кабинет страховщик предложит и варианты осмотра повреждений на машине — в том числе самостоятельную фотофиксацию. Приложение подскажет, в каких ракурсах нужно сделать снимки, а затем все данные будут отправлены в Росгосстрах. После получения подтверждения о приеме документов клиенту придет уведомление о дальнейших действиях.

Напомним, что Росгосстрах внедрил полноценное цифровое урегулирование в моторных видах страхования задолго до того, как оно стало обязательным для страховщиков, работающих в сфере ОСАГО. И сегодня уже около 40% страхователей компании с полисами "автогражданки" используют личный кабинет клиента для подачи заявления о страховом случае. По итогам 2025 года этот показатель может превысить 45%. По каско цифровое урегулирование использует каждый второй клиент.

"Несмотря на свойственный части российских автомобилистов консерватизм и привычку к оформлению "бумажных" документов, мы видим, рост популярности полноценного цифрового взаимодействия со страховой компанией — когда заявление можно подать удаленно, буквально с места ДТП, самостоятельно провести осмотр и фиксацию повреждений, а затем дистанционно отслеживать статус выплатного дела, получить направление на ремонт или соглашение о возмещении в денежной форме, — говорит директор Департамента организации обслуживания клиентов Росгосстраха Александр Курышев. — Наша статистика показывает, что при цифровом урегулировании убытка по ОСАГО или каско через личный кабинет получить направление на ремонт клиент может на 25% быстрее, а денежную выплату по соглашению — в 4 раза быстрее".