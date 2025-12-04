16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Цифровой случай: новый ролик Росгосстраха подсказывает, как заявить о ДТП в смартфоне Росгосстрах за три квартала выплатил по полисам страхования жилья 1,36 млрд рублей Почти каждый второй россиянин сталкивался с кражей Страховой Дом ВСК в четвертый раз признан одним из лучших работодателей России по версии Forbes ВСК поддержала этические принципы и стандарты оценки эффективности ИИ в финансах

Страхование Финансы

Цифровой случай: новый ролик Росгосстраха подсказывает, как заявить о ДТП в смартфоне

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вместе с типографскими полисами ОСАГО уходят в прошлое и бланки "европротоколов", которые раньше страховщики выдавали клиентам после оформления договора. Сегодня для значительной части российских автомобилистов гораздо удобнее оформить страховой случай с помощью смартфона, и Росгосстрах снабжает своих клиентов рекомендацией по установке мобильного приложения. И чтобы наглядно продемонстрировать все преимущества личного кабинета клиента и цифрового урегулирования, компания выпустила короткий видеоролик, разместив его на своем официальном сайте и на популярном видеосервисе.

Ролик-инструкция поможет за несколько минут установить приложение и пройти в нем регистрацию (в том числе — с помощью портала Госуслуги), а затем в личном кабинете автоматически отразятся данные всех полисов и автомобиля. Если придется оформлять страховой случай, все эти данные вносить не придется — они сами подгрузятся в документы, которые будут сформированы для отправки в страховую компанию. Через личный кабинет страховщик предложит и варианты осмотра повреждений на машине — в том числе самостоятельную фотофиксацию. Приложение подскажет, в каких ракурсах нужно сделать снимки, а затем все данные будут отправлены в Росгосстрах. После получения подтверждения о приеме документов клиенту придет уведомление о дальнейших действиях.

Напомним, что Росгосстрах внедрил полноценное цифровое урегулирование в моторных видах страхования задолго до того, как оно стало обязательным для страховщиков, работающих в сфере ОСАГО. И сегодня уже около 40% страхователей компании с полисами "автогражданки" используют личный кабинет клиента для подачи заявления о страховом случае. По итогам 2025 года этот показатель может превысить 45%. По каско цифровое урегулирование использует каждый второй клиент.

"Несмотря на свойственный части российских автомобилистов консерватизм и привычку к оформлению "бумажных" документов, мы видим, рост популярности полноценного цифрового взаимодействия со страховой компанией — когда заявление можно подать удаленно, буквально с места ДТП, самостоятельно провести осмотр и фиксацию повреждений, а затем дистанционно отслеживать статус выплатного дела, получить направление на ремонт или соглашение о возмещении в денежной форме, — говорит директор Департамента организации обслуживания клиентов Росгосстраха Александр Курышев. — Наша статистика показывает, что при цифровом урегулировании убытка по ОСАГО или каско через личный кабинет получить направление на ремонт клиент может на 25% быстрее, а денежную выплату по соглашению — в 4 раза быстрее".

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4