16+
Страхование Финансы

"Авито Недвижимость" подарила более 100 тыс. страховок арендодателям квартир

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Технологическая платформа "Авито Недвижимость" первой среди сервисов в сегменте долгосрочной сдачи жилья в России стала бесплатно страховать квартиры и имущество арендодателей от непредумышленных повреждений. Партнером пилотного проекта, в рамках которого с августа 2025 года бесплатную страховку получили собственники более 100 тыс. объектов, выступила компания "АльфаСтрахование".

Согласно исследованиям "Авито Недвижимости", около половины собственников квартир боятся порчи имущества при сдаче объектов в долгосрочную аренду, а почти каждый третий сталкивался с подобной проблемой на практике. Для многих арендодателей эта проблема становится причиной отказа от сдачи жилья вовсе.

Чтобы собственники могли увереннее сдавать квартиры и зарабатывать на своей недвижимости, платформа подарила бесплатную страховку на полгода тем, кто размещал объявление в разделе долгосрочной аренды на "Авито Недвижимости". Страховка распространялась на внутреннюю отделку (пол, стены, потолок) и движимое имущество (мебель, техника) квартир.

Максимальная сумма возмещения: до 120 тыс. рублей. Оно покрывает неумышленные повреждения внутренней отделки квартиры и имущества. Например, если жилец случайно разбил вазу или задел велосипедом стекло двери на балкон, его ребенок разрисовал обои, а собака погрызла дверной косяк. Так, владелец квартиры в Анапе получил возмещение в 38 тыс. рублей за поврежденные шкаф, гарнитур и диван в комнате, обеденные стул и стол на кухне, а также унитаз в ванной. Страховка полностью покрыла ущерб. А собственнику квартиры в Люберцах по результатам независимой экспертизы выплатили 79 тыс. рублей. Этого хватило, чтобы починить холодильник, диван и межкомнатные двери.

"На протяжении августа и сентября мы пилотировали проект вместе с "АльфаСтрахование". За это время оформили более 100 тыс. бесплатных страховых полисов на сданные на "Авито Недвижимости" объекты, а компенсацию за страховые случаи по ним уже получили пять собственников жилья. Средний срок выплаты составил пять-семь дней. Важным моментом пилота стало то, что мы максимально упростили путь получения страховых полисов собственниками. Для этого им нужно было только корректно заполнить объявление, указав достоверную информацию о себе и объекте, подтвердить личность, а также договориться об аренде в мессенджере платформы. Страховку, инструкцию и памятку по условиям собственники автоматически получали в течение трех дней: никаких дополнительных действий вроде показа квартиры страховому агенту или заполнения заявлений от них не требовалось", — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".

"Мы рады стать частью этого проекта, который демонстрирует, как современные цифровые сервисы и страховые технологии могут работать в интересах клиентов, — комментирует Минчаков Даниил, руководитель направления в "АльфаСтрахование", — Страхование арендованного жилья — это востребованный продукт, который помогает арендодателям чувствовать себя увереннее и защищённее. Мы уверены, что такой клиентоориентированный подход, реализованный совместно с "Авито Недвижимостью", не только повышает доверие к аренде, но и способствует развитию цивилизованного арендного рынка в России. Уже сейчас мы видим интерес со стороны собственников и рассчитываем, что в будущем всё больше людей будут осознанно выбирать страхование как надёжный способ защитить свою недвижимость — даже за рамками акции".

Отметим, что год к году предложение на рынке долгосрочной аренды в России выросло на 31%. Положительная динамика была отмечена в 40 из 42 городов исследования. Заметнее всего выбор увеличился в Липецке (в 2,2 раза), Краснодаре (+86%), Туле (+78%), Ставрополе (+77%), Ижевске (+71%), Челябинске (+60%) и Смоленске (+59%). Дешевле всего снять квартиру по итогам первой половины октября 2025 года стоит в Брянске (20 тыс. рублей), Кирове (22 тыс. рублей), Ульяновске (23 тыс. рублей), Саратове, Воронеже, Иванове, Смоленске и Липецке (по 25 тыс. рублей).

Динамика рынка долгосрочной аренды жилья по городам России, данные "Авито Недвижимости" за 1 половину октября 2025 года

город

динамика предложения за год

стоимость в месяц, рублей

Россия

31%

35.000

Астрахань

22%

30.000

Барнаул

19%

35.000

Брянск

12%

20.000

Владивосток

8%

28.000

Владимир

0%

30.000

Волгоград

36%

30.000

Воронеж

45%

25.000

Екатеринбург

54%

35.000

Иваново

54%

25.000

Ижевск

71%

26.000

Иркутск

25%

39.000

Казань

32%

39.999

Калининград

53%

36.000

Калуга

-2%

27.000

Кемерово

40%

28.000

Киров

24%

22.000

Краснодар

86%

25.500

Красноярск

40%

35.000

Липецк

120%

25.000

Москва

18%

80.000

Нижний Новгород

32%

40.000

Новосибирск

47%

33.000

Омск

33%

28.000

Пермь

58%

32.000

Ростов-на-Дону

54%

31.500

Рязань

54%

30.000

Самара

36%

34.000

Санкт-Петербург

13%

47.000

Саратов

10%

25.000

Смоленск

59%

25.000

Сочи

29%

40.000

Ставрополь

77%

26.000

Тверь

11%

30.000

Томск

39%

31.500

Тула

78%

35.000

Тюмень

35%

28.000

Улан-Удэ

33%

35.000

Ульяновск

51%

23.000

Уфа

58%

28.000

Хабаровск

50%

50.000

Челябинск

60%

26.000

Ярославль

16%

26.000

