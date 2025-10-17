"Авито Недвижимость" подарила более 100 тыс. страховок арендодателям квартир

Технологическая платформа "Авито Недвижимость" первой среди сервисов в сегменте долгосрочной сдачи жилья в России стала бесплатно страховать квартиры и имущество арендодателей от непредумышленных повреждений. Партнером пилотного проекта, в рамках которого с августа 2025 года бесплатную страховку получили собственники более 100 тыс. объектов, выступила компания "АльфаСтрахование".
Согласно исследованиям "Авито Недвижимости", около половины собственников квартир боятся порчи имущества при сдаче объектов в долгосрочную аренду, а почти каждый третий сталкивался с подобной проблемой на практике. Для многих арендодателей эта проблема становится причиной отказа от сдачи жилья вовсе.
Чтобы собственники могли увереннее сдавать квартиры и зарабатывать на своей недвижимости, платформа подарила бесплатную страховку на полгода тем, кто размещал объявление в разделе долгосрочной аренды на "Авито Недвижимости". Страховка распространялась на внутреннюю отделку (пол, стены, потолок) и движимое имущество (мебель, техника) квартир.
Максимальная сумма возмещения: до 120 тыс. рублей. Оно покрывает неумышленные повреждения внутренней отделки квартиры и имущества. Например, если жилец случайно разбил вазу или задел велосипедом стекло двери на балкон, его ребенок разрисовал обои, а собака погрызла дверной косяк. Так, владелец квартиры в Анапе получил возмещение в 38 тыс. рублей за поврежденные шкаф, гарнитур и диван в комнате, обеденные стул и стол на кухне, а также унитаз в ванной. Страховка полностью покрыла ущерб. А собственнику квартиры в Люберцах по результатам независимой экспертизы выплатили 79 тыс. рублей. Этого хватило, чтобы починить холодильник, диван и межкомнатные двери.
"На протяжении августа и сентября мы пилотировали проект вместе с "АльфаСтрахование". За это время оформили более 100 тыс. бесплатных страховых полисов на сданные на "Авито Недвижимости" объекты, а компенсацию за страховые случаи по ним уже получили пять собственников жилья. Средний срок выплаты составил пять-семь дней. Важным моментом пилота стало то, что мы максимально упростили путь получения страховых полисов собственниками. Для этого им нужно было только корректно заполнить объявление, указав достоверную информацию о себе и объекте, подтвердить личность, а также договориться об аренде в мессенджере платформы. Страховку, инструкцию и памятку по условиям собственники автоматически получали в течение трех дней: никаких дополнительных действий вроде показа квартиры страховому агенту или заполнения заявлений от них не требовалось", — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".
"Мы рады стать частью этого проекта, который демонстрирует, как современные цифровые сервисы и страховые технологии могут работать в интересах клиентов, — комментирует Минчаков Даниил, руководитель направления в "АльфаСтрахование", — Страхование арендованного жилья — это востребованный продукт, который помогает арендодателям чувствовать себя увереннее и защищённее. Мы уверены, что такой клиентоориентированный подход, реализованный совместно с "Авито Недвижимостью", не только повышает доверие к аренде, но и способствует развитию цивилизованного арендного рынка в России. Уже сейчас мы видим интерес со стороны собственников и рассчитываем, что в будущем всё больше людей будут осознанно выбирать страхование как надёжный способ защитить свою недвижимость — даже за рамками акции".
Отметим, что год к году предложение на рынке долгосрочной аренды в России выросло на 31%. Положительная динамика была отмечена в 40 из 42 городов исследования. Заметнее всего выбор увеличился в Липецке (в 2,2 раза), Краснодаре (+86%), Туле (+78%), Ставрополе (+77%), Ижевске (+71%), Челябинске (+60%) и Смоленске (+59%). Дешевле всего снять квартиру по итогам первой половины октября 2025 года стоит в Брянске (20 тыс. рублей), Кирове (22 тыс. рублей), Ульяновске (23 тыс. рублей), Саратове, Воронеже, Иванове, Смоленске и Липецке (по 25 тыс. рублей).
Динамика рынка долгосрочной аренды жилья по городам России, данные "Авито Недвижимости" за 1 половину октября 2025 года
|
город
|
динамика предложения за год
|
стоимость в месяц, рублей
|
Россия
|
31%
|
35.000
|
Астрахань
|
22%
|
30.000
|
Барнаул
|
19%
|
35.000
|
Брянск
|
12%
|
20.000
|
Владивосток
|
8%
|
28.000
|
Владимир
|
0%
|
30.000
|
Волгоград
|
36%
|
30.000
|
Воронеж
|
45%
|
25.000
|
Екатеринбург
|
54%
|
35.000
|
Иваново
|
54%
|
25.000
|
Ижевск
|
71%
|
26.000
|
Иркутск
|
25%
|
39.000
|
Казань
|
32%
|
39.999
|
Калининград
|
53%
|
36.000
|
Калуга
|
-2%
|
27.000
|
Кемерово
|
40%
|
28.000
|
Киров
|
24%
|
22.000
|
Краснодар
|
86%
|
25.500
|
Красноярск
|
40%
|
35.000
|
Липецк
|
120%
|
25.000
|
Москва
|
18%
|
80.000
|
Нижний Новгород
|
32%
|
40.000
|
Новосибирск
|
47%
|
33.000
|
Омск
|
33%
|
28.000
|
Пермь
|
58%
|
32.000
|
Ростов-на-Дону
|
54%
|
31.500
|
Рязань
|
54%
|
30.000
|
Самара
|
36%
|
34.000
|
Санкт-Петербург
|
13%
|
47.000
|
Саратов
|
10%
|
25.000
|
Смоленск
|
59%
|
25.000
|
Сочи
|
29%
|
40.000
|
Ставрополь
|
77%
|
26.000
|
Тверь
|
11%
|
30.000
|
Томск
|
39%
|
31.500
|
Тула
|
78%
|
35.000
|
Тюмень
|
35%
|
28.000
|
Улан-Удэ
|
33%
|
35.000
|
Ульяновск
|
51%
|
23.000
|
Уфа
|
58%
|
28.000
|
Хабаровск
|
50%
|
50.000
|
Челябинск
|
60%
|
26.000
|
Ярославль
|
16%
|
26.000
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая