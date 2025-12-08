16+
Общество

Самарский Росреестр и Уполномоченный по правам человека в Самарской области заключили соглашение

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре было заключено соглашение между Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной и руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области Вадимом Маликовым о принятии совместных мер по вопросам обеспечения государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.

Среди задач сотрудничества — совместная разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод человека.

"В рамках сотрудничества планируется проведение совместных публичных мероприятий в целях правового просвещения в сфере недвижимости, — говорит руководитель самарского Росреестра Вадим Владиславович Маликов. — Это — научно-практические конференции, круглые столы, семинары, проведение совместных приемов заявителей, в том числе в онлайн режиме".

"Взаимодействие с самарским Росреестром будет способствовать оперативной помощи по защите и восстановлению прав человека и гражданина, а также разработке предложений по предупреждению нарушений имущественных прав", — отметила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.

