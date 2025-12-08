Самарский Росреестр и Уполномоченный по правам человека в Самарской области заключили соглашение

В Самаре было заключено соглашение между Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной и руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области Вадимом Маликовым о принятии совместных мер по вопросам обеспечения государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.
Среди задач сотрудничества — совместная разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод человека.
"В рамках сотрудничества планируется проведение совместных публичных мероприятий в целях правового просвещения в сфере недвижимости, — говорит руководитель самарского Росреестра Вадим Владиславович Маликов. — Это — научно-практические конференции, круглые столы, семинары, проведение совместных приемов заявителей, в том числе в онлайн режиме".
"Взаимодействие с самарским Росреестром будет способствовать оперативной помощи по защите и восстановлению прав человека и гражданина, а также разработке предложений по предупреждению нарушений имущественных прав", — отметила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.