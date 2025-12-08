Участники "Школы героев" победили в муниципальном этапе общественной акции "Народное признание"

Шесть участников проекта "Школа героев" стали победителями муниципального этапа областной общественной акции "Народное признание". Проект "Школа героев" разработан по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев".

Областная общественная акция "Народное признание" проводится правительством Самарской области с 2008 года. По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования.

В этом году в номинации "Герои нашего времени" на муниципальном этапе победу одержали три участника "Школы героев": Ринат Калимуллин — номинант от Промышленного района Самары, Дмитрий Худошин — номинант от Красноглинского района Самары и Самигулла Каланчуков — номинант от Кинеля. Победителями муниципального этапа акции в номинации "Память и Слава" стали Джамал Машаралиев — номинант от Сызрани, Константин Красильников — от Новокуйбышевска и Максим Меделяев — номинант от Железнодорожного района Самары.

"Для меня огромная честь и большая ответственность — одержать победу в муниципальном этапе народного признания в номинации "Память и слава". Как участник специальной военной операции, я каждый день вижу, насколько важно ценить и беречь нашу историю, подвиги старших поколений и тех, кто сегодня стоит на страже родины. Номинация "Память и слава" — это не просто награда, это напоминание о священном долге каждого из нас — сохранять и передавать память о героях грядущим поколениям, а также быть достойными их славы, — отметил Максим Меделяев. — Мой путь, который включает в себя участие в СВО, обучение в "Школе Героев" и теперь служение в качестве помощника губернатора, научил меня главному: истинная слава — это не личные достижения, а вклад в общее дело, в безопасность и процветание нашей страны. Особенно ценно, что эта победа — признание народного, искреннего. Это значит, что мы на верном пути. Я благодарен всем, кто верит в меня, кто поддерживает наши общие цели".

Всего на муниципальный этап были выдвинуты 675 кандидатов в пяти номинациях: "Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победы", "Мы Вместе", "Герои нашего времени". Итоги областной общественной акции "Народное признание" подведут в 2026 году.