16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос От посадок до дронов: как в Самарской области защищают и восстанавливают леса В микрорайоне Крутые Ключи появилась одноименная остановка общественного транспорта От CS2 до гонок дронов: в Самаре состоялся финал кубка губернатора по киберспорту В мессенджере МАХ запущен анонимный чат-бот для борьбы с наркорекламой в Самарской области

Общество

Участники "Школы героев" победили в муниципальном этапе общественной акции "Народное признание"

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Шесть участников проекта "Школа героев" стали победителями муниципального этапа областной общественной акции "Народное признание". Проект "Школа героев" разработан по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев".

Областная общественная акция "Народное признание" проводится правительством Самарской области с 2008 года. По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования.

В этом году в номинации "Герои нашего времени" на муниципальном этапе победу одержали три участника "Школы героев": Ринат Калимуллин — номинант от Промышленного района Самары, Дмитрий Худошин — номинант от Красноглинского района Самары и Самигулла Каланчуков — номинант от Кинеля. Победителями муниципального этапа акции в номинации "Память и Слава" стали Джамал Машаралиев — номинант от Сызрани, Константин Красильников  — от Новокуйбышевска и Максим Меделяев — номинант от Железнодорожного района Самары.

"Для меня огромная честь и большая ответственность — одержать победу в муниципальном этапе народного признания в номинации "Память и слава". Как участник специальной военной операции, я каждый день вижу, насколько важно ценить и беречь нашу историю, подвиги старших поколений и тех, кто сегодня стоит на страже родины. Номинация "Память и слава" — это не просто награда, это напоминание о священном долге каждого из нас — сохранять и передавать память о героях грядущим поколениям, а также быть достойными их славы, — отметил Максим Меделяев. — Мой путь, который включает в себя участие в СВО, обучение в "Школе Героев" и теперь служение в качестве помощника губернатора, научил меня главному: истинная слава — это не личные достижения, а вклад в общее дело, в безопасность и процветание нашей страны. Особенно ценно, что эта победа — признание народного, искреннего. Это значит, что мы на верном пути. Я благодарен всем, кто верит в меня, кто поддерживает наши общие цели".

Всего на муниципальный этап были выдвинуты 675 кандидатов в пяти номинациях: "Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победы", "Мы Вместе", "Герои нашего времени". Итоги областной общественной акции "Народное признание" подведут в 2026 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

Финал кубка губернатора по киберспорту

Финал кубка губернатора по киберспорту

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4