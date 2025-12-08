В мессенджере МАХ запущен анонимный чат-бот для борьбы с наркорекламой в Самарской области

В Самарской области функционирует новый цифровой сервис — чат-бот "СТОП наркотики (Самарская область)" в мессенджере МАХ. Его цель — предоставить жителям региона удобный и полностью анонимный канал для сообщения о фактах незаконной рекламы наркотических средств.

Сервис позволяет круглосуточно и в режиме реального времени передавать информацию о наркограффити, QR-кодах, рекламных надписях и символах, размещенных в общественных местах. Это важный инструмент в работе правоохранительных органов по пресечению распространения наркотиков и очистке городского пространства от противоправного контента.

Как это работает:

Пользователю необходимо перейти в мессенджере МАХ по ссылке @stop_drugs_samregion_bot или в браузере по адресу: https://max.ru/stop_drugs_samregion_bot. В открывшемся чате нажать кнопку "Создать пост". Создать пост, прикрепив фотографии места нарушения и указав точную геопозицию (местонахождение). Текстовая информация приветствуется. Отправить сообщение в чат.

Вся информация от граждан поступает напрямую и анонимно в компетентные органы для дальнейшей оперативной проверки и принятия мер.

Ключевые преимущества сервиса:

полная анонимность: личные данные пользователя не передаются;

круглосуточная доступность: сообщить о нарушении можно в любое время;

простота и скорость: процесс отправки информации занимает менее минуты;

наглядность: возможность прикрепить фото и точные координаты упрощает идентификацию места нарушения.

Запуск чат-бота "СТОП наркотики (Самарская область)" — это еще один шаг к созданию безопасной городской среды и вовлечению граждан в активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Благодаря технологиям каждый житель может внести свой вклад в защиту родного города, особенно молодежи, от наркоугрозы.