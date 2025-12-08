43 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

В течение трех дней, с 5 по 7 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и остановили 43 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего автоинспекторы выявили более 1000 нарушений ПДД. Так, 11 человек выехали на встречную полосу, где это запрещено. 28 автомобилистов неправильно перевозили детей. Кроме того, 28 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешехода попались на нарушении ПДД 20 раз.