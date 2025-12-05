Молодой самарец отдал мошенникам 1,5 млн рублей

В Самаре 18-летнему местному жителю поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств. За это самарцу теперь грозит уголовная ответственность.

Чтобы заблокировать незаконные переводы, избежать скамьи подсудимых и задекларировать все деньги, надо перевести хранящуюся сумму на указанный им счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет порядка 1,5 млн рублей. После этого аферист перестал выходить на связь.

Молодой человек понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.