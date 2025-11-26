Жительницу Самарской области, зарубившую мужа топором, могут отправить на принудительное лечение

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 65-летней жительницы Шенталинского района, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, по версии следствия, 27 августа 2025 г. она дома поссорилась с 74-летним мужем и ударила его топором по голове. От полученного ранения мужчина скончался.

Судебная экспертиза установила, что женщина страдает психическим заболеванием и не осознавала характер своих действий.

Теперь уголовное дело отправили в суд с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.