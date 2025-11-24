В Елховском районе задержали пьяного водителя, который пытался обмануть инспекторов ДПС и пересесть на пассажирское кресло

Нетрезвый водитель, лишенный прав, задержан в Елховском районе при попытке обмана инспекторов ДПС, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ночью, при патрулировании в селе Сухие Аврали Елховского района, сотрудники ДПС заметили малотоннажный грузовик, неуверенно движущийся по ул. Школьной.
Водитель, увидев патрульный автомобиль, остановился на обочине и переместился на пассажирское сиденье. А находящийся там мужчина вынужденно покинул грузовик. Такое поведение вызвало подозрение у правоохранителей, и они потребовали документы. Управлявший транспортным средством уроженец одного из соседних государств, законно проживающий в Елховском районе, сначала пояснил полицейским, что за рулем "Газели" находился его приятель, а затем и вовсе принялся утверждать, что шел пешком по обочине.
При этом пояснения задержанного не соответствовали записям с видеорегистратора патрульного автомобиля и показаниям очевидца. Сотрудники полиции выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Выполнять законные требования полицейских 57-летний ранее не судимый безработный мужчина отказался.
Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции, автомобиль дознаватель изъял в установленном законом порядке.
Выяснилось, что в октябре 2024 г. мужчину привлекали к административной ответственности за правонарушение по статье 12.26 КоАП РФ, оштрафовали 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на два года. Но мужчина вновь нарушил закон.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
