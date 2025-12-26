Шестерых самарцев будут судить за фиктивное трудоустройство мигрантов

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение шести местным жителям, которым вменяют организацию незаконной миграции и фиктивную регистрацию.

По версии следствия, с января 2024 г.по январь 2025 г. обвиняемые заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры. Это позволяло мигрантам незаконно находиться в РФ.

Кроме того, одна из обвиняемых фиктивно регистрировала иностранцев у себя в квартире, хотя на самом деле не планировала предоставлять им жилье.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Самары.