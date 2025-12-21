По факту пропажи 4 детей в Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство"

Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего".
Напомним, 20 декабря ушли совместно гулять жители поселка Безенчук — 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет, которые до настоящего времени домой не вернулись.
"В рамках расследования сотрудниками Следственного комитета и органов внутренних дел принимаются необходимые меры к установлению местонахождения малолетних. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления", — отмечается в сообщении.
Всем, кому известно о местонахождении пропавших просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по телефону: 8(846) 300-7-114.
Сообщается также, что по факту пропажи детей проверку ведет прокуратура.
Прокуратура проводит проверку по факту исчезновения четверых детей в пгт Безенчук.
"Прокуратура Безенчукского района по данному факту организовала проверку причин и условий произошедшего, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — рассказали в надзорном ведомстве.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.