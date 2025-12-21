По факту пропажи 4 детей в Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство"

Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего".

Напомним, 20 декабря ушли совместно гулять жители поселка Безенчук — 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет, которые до настоящего времени домой не вернулись.

"В рамках расследования сотрудниками Следственного комитета и органов внутренних дел принимаются необходимые меры к установлению местонахождения малолетних. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления", — отмечается в сообщении.

Всем, кому известно о местонахождении пропавших просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по телефону: 8(846) 300-7-114.

Сообщается также, что по факту пропажи детей проверку ведет прокуратура.

Прокуратура проводит проверку по факту исчезновения четверых детей в пгт Безенчук.

"Прокуратура Безенчукского района по данному факту организовала проверку причин и условий произошедшего, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.