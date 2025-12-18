В Сызрани будут судить грабителя, похитившего ювелирные украшения на 5,5 млн рублей

В Сызрани окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В октябре текущего года, злоумышленник, разбил стекло витрины и открыто похитил четыре планшетки с ювелирными изделиями из магазина на ул. Советской. Материальный ущерб представитель торговой точки оценил на сумму более 5,5 млн рублей.
Прибывшие сотрудники полиции изъяли запись с камер наружного наблюдения, установленных в торговом зале и на фасаде близлежащего здания. Изучив видеозапись, оперативники составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и направили ее в отделы полиции и организации правоохранительной направленности.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможной причастности к грабежу 36-летнего местного жителя. Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Во время опроса он сознался в совершении противоправного деяния. В присутствии понятых при проведении досмотровых мероприятий у задержанного по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли похищенные ювелирные изделия, деньги от продажи нескольких украшений.
Следствием установлено, что ранее не судимый 36-летний местный житель, угрожал сотруднику магазина, используя в качестве оружия перцовый баллончик. Понимая, что продавец не собирается отдавать ювелирные изделия добровольно — с разбега стал наносить удары ногой по стеклянным частям витрин, разбил их и похитил демонстрационные планшеты с золотом, сложив их в заранее приготовленные сумки, и с места происшествия скрылся.
Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного п. Б ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный в особо крупном размере) переквалифицировано по п. Б ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).
Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" данное уголовное дело расследовано и вместе с обвинительным заключением в отношении жителя Сызрани и направлено в суд для принятия решения по существу. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.