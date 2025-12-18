В Сызрани будут судить грабителя, похитившего ювелирные украшения на 5,5 млн рублей

В Сызрани окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В октябре текущего года, злоумышленник, разбил стекло витрины и открыто похитил четыре планшетки с ювелирными изделиями из магазина на ул. Советской. Материальный ущерб представитель торговой точки оценил на сумму более 5,5 млн рублей.

Прибывшие сотрудники полиции изъяли запись с камер наружного наблюдения, установленных в торговом зале и на фасаде близлежащего здания. Изучив видеозапись, оперативники составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и направили ее в отделы полиции и организации правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможной причастности к грабежу 36-летнего местного жителя. Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Во время опроса он сознался в совершении противоправного деяния. В присутствии понятых при проведении досмотровых мероприятий у задержанного по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли похищенные ювелирные изделия, деньги от продажи нескольких украшений.

Следствием установлено, что ранее не судимый 36-летний местный житель, угрожал сотруднику магазина, используя в качестве оружия перцовый баллончик. Понимая, что продавец не собирается отдавать ювелирные изделия добровольно — с разбега стал наносить удары ногой по стеклянным частям витрин, разбил их и похитил демонстрационные планшеты с золотом, сложив их в заранее приготовленные сумки, и с места происшествия скрылся.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного п. Б ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный в особо крупном размере) переквалифицировано по п. Б ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" данное уголовное дело расследовано и вместе с обвинительным заключением в отношении жителя Сызрани и направлено в суд для принятия решения по существу. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.