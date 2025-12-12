ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в Самарской области

По данным ФСБ РФ, сотрудники ведомства совместно с МВД и Росгвардией пресекли противоправную деятельность 169 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Оперативные мероприятия датированы октябрем-ноябрем 2025 года. Среди регионов, где проводили следственные действия, упомянута и Самарская область. Уточняется, что правоохранители побывали дома у "нелегальных оружейников".

Всего в регионах в этот период из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 кг взрывчатых веществ, больше 223 тыс. патронов.

"Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения продолжается", — отметили в ФСБ.